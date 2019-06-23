اعطاء الانطلاق لمشروع الحاويات الارضية بمكناس

مكناس : عبد العزيز لفلاحي

في إطار التدبيرالمفوض لجمع النفايات المنزلية والمشابهة بمنطقتي حمرية والزيتونة وبتبني مفهوم أخلاقي جديد للمواطنة في خدمة البيئة يجمع بين العمل والمتعة وترسيخ ثقافة بيئية لدى المواطن شهدت العاصمة الاسماعيلية يوم الجمعة 21 يونيو 2019 اعطاء الانطلاقة لمشروع الحاويات الهيدروليكية التحت أرضية ،

المشروع الدي يعتبر ثمرة شراكة بين الجماعة الترابية لمكناس وشركة مكومار ويدخل هدا المشروع في اطار تطبيق« Nudge » » النودج »، الذي يستخدم مفهومه في مجال البيئة لأول مرة في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بهدف تشجيع المواطنين ضمنيًا على تغيير سلوكهم من خلال اعتماد الإيماءة الصحيحة عند تفريغ النفايات في المحطات المخصصة لهذا الغرض كما تهدف ايضا الى :

– محاربة الرواسب حول الحاويات التحت أرضية باستخدام موقع تفريغ النفايات المخصص له ؛

– المشاركة في الترويج لصورة المدينة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على نظافة هذا الفضاء؛

– تحسين ظروف عمل أعوان النظافة أثناء جمع النفايات؛

– الرقي بوعي المواطنين بمستوى التلوث للحد منه ؛

– تفعيل المبادرة لفرز النفايات لتثمينها ،