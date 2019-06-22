جمعية أخصائي العيون للجهة الشرقية بالمغرب، برئاسة البروفسور سخسوخ رشيد،تنظم دورتها الصيفية العلميةالسابعة لسنة 2019 بكلية الطب والصيدلة بوجدة

في إطار مهمتها العلمية و بث إشعاع الجهة الشرقية على مستوى التكوين المستمر و مواكبة آخر التطورات في مجال طب العيون ، تنظم جمعية أخصائي العيون للجهة الشرقية بالمغرب، برئاسة البروفسور سخسوخ رشيد، دورتها الصيفية العلميةالسابعة لسنة 2019 بمقرها في كلية الطب بوجدة ( بمركز الندوات ) يومه السبت 22 يونيو إبتداء من الساعة التاسعة صباحا.

و تشهد هذه الدورة المشاركة المتميزة لمختلف الجمعيات المتخصصة في المجال، كالجمعية المغربية لمرض الزرق، الجمعية المغربية لأمراض الشبكية والجمعية المغربية للجراحة الانكسارية و زراعة العدسات.

كما ستشهد الدورة تكريما للأستاذ القدير و إبن الجهة الشرقية، الدكتور مصطفى الرافعي، افتخارا بما قدمه من خدمات للوطن، في اختصاص طب العيون و للطب بصفة عامة