اي بحث هدا الدي ينكر وجود الصحابة؟

ما أسعد الأمم التي تنجب باحثين وعلماء قد يسهمون ببحوثهم في ازدهار الأمم,وتطوير العلم ليعود على البشرية بالخير,وما اسعدها حين يكتشف باحثا علما في مجابهة الامراض,او التقليل من مخاطر الظواهر الطبيعية,او اكتشاف مكنونات الفضاء,او ما يوجد في باطن الارض من خيرات لصالح الانسانية,وما اتعسنا نحن حين طالعنا من سمى نفسه باحثا بالهوية المغربية,بخزعبلاته التي يتطاول يها على صحابة رسول الله ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما,منكرا وجودهما وصولتهما في نشر رسالة الاسلام,

ومن غريب ما جاء في رده على منتقديه قوله ان انتقاد الصحابة ليس له علاقة باتقاد الوحي ,وان أجيالا من الناس تربوا على تقديس الاشخاص,

وعودة الى انكار هدا النكرة لوجود الصحابي الجليل ابي بكر,ما قوله في الاية 40 من سورة التوبة=ثاني اثنين اد هما في الغار=فمن كان برفقة الرسول في الغار اثناء هجرته الى المدينة المنورة؟ اليس هدا وثيقة الاهية تثبت وجود الصحابي الجليل الدي انكرته؟ وهو الأمر الدي اجمع عليه المفسرون الاجلاء في تفسير الاية الكريمة,

وادا كنت تنكر وجود الصجابي فانك تنكر وجود زوجة النبي عائشة رضي الله عنها,وهي ابنته رضي الله عنه وارضاه,

اما تكرانك لوجود الفاروق,فانك تنكر ايضا زوجة النبي حفضة رضي الله عنها,وهي ابنة الفاروق الدي تريد طمس تاريخه بعلمانيتك وقد سكنك شيطان اخرس,واين انت من دعاء النبي ليعز الاسلام باحد العمرين,عمرو ين هشام وهو ابو جهل او عمر بن الخطاب فاستجاب الله لدعاء النبي بدخول الفاروق الى الاسلام وكان سببا في نصرته

كان الاجدر بك ان تختار مجالا اخر لبحوثاتك ان كنت باحثا اصلا,وتترك صحابة رسول الله لمن يقدرهم ويدود عن حرمتهم,ويقدسهم كما اسلفت محبة في رسول الله,ومحبة لما اسدوه من خير للبشرية جمعاء,

ان نكرانك للصحابيين الجليلين,نكران للباحثين والمؤرخين على مر التاريخ,وما اوتيت من علم زهيد سخره شيطانك لقدف الصحابة,وقد يقودك الى زلات اعظم وانت صاحب الكتاب المشؤوم صحيح البخاري,واني لاعجب لعلماء الاسلام على سكوتهم على زلاتك التي تتطاول على مقدسات الشريعة,لكن كن مطمئنا ان الدي بشر ابن قحافة والفاروق بالجنة,يبشرك لا محالة بمصير هو اعلم به,