22 CLUBS DE L’ENVIRONNEMENT SCOLAIRE BENEFICIENT DU SOUTIEN MATERIEL DU SEDD A L’OCCASION DE LA JOURNEE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT CELEBREE A MARRAKECH

En célébration de la Journée Mondiale de l’environnement ; la Secrétaire d’état chargée du Développement Durable qui était accompagnée du Wali de la Région de Marrakech-Safi Mr Karim Kassi Lahlou a présidé vendredi 14 Juin 2019 ; une rencontre d’information et d’échange au siège de la Wilaya de Marrakech-Safi.

Lors de cette rencontre organisée notamment dans le cadre de la mise en œuvre de convention de partenariat relative au programme de mise en valeur de l’ancienne Médina de Marrakech (2018-2022) signée devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI que dieu le glorifie le 14 Mai 2018, le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable (SEDD) s’est engagé à mettre en place trois projets à savoir :

Le renforcement du réseau de surveillance de la qualité de l’air à travers l’acquisition, l’installation et la mise en service de 4 stations de surveillance de la qualité de l’air au niveau de l’ancienne Médina de Marrakech avec une enveloppe budgétaire de 6 MDH ;

La mise en place d’un projet pilote de tri des déchets ménagers à la source au niveau d’un quartier de l’ancienne Médina avec un budget de 02 MDH ;

La sensibilisation et l’éducation à l’environnement et l’équipement des clubs de l’environnement au niveau des établissements scolaires et des maisons de jeunes avec un budget de 2 MDH.

Pour ce qui est du premier engagement concernant le P.N.air, il a été annoncé que le marché concernant l’acquisition et l’installation des stations des mesures de la qualite de l’air sera lancé incessamment par le conseil régional – Commission Régionale la Surveillance de la qualité de l’air – sous la présidence de la wilaya pour une enveloppe budgétaire de l’ordre de 6 Million de DH financé par le SEDD.

Le second engagement relatif a la mise en place d’un projet pilote de tri des déchets ménagers à la source au niveau d’un quartier de l’ancienne Médina. Le quartier pilote a été choisi ; il s’agit du quartier Kasba de la commune Michouar Kasba et l’etude technique a été lancée et permettra à travers un besnmark de choisir le meilleur concept à retenir. La démarche participative est adoptée et intégrera les délégataires, la commune, ainsi que les représentants de la société civile et des associations de quartiers. Par ailleurs, l’étude devra ressortir les équipements à fournir. L’appui du SEDD sur cet axe est de 2 Millions de DH.

Aussi, dans la perspective de mettre en œuvre le projet relatif à la sensibilisation et l’éducation à l’environnement, il a été procédé ce 14 juin 2019 à la distribution des équipements au profit 22 clubs de l’environnement au niveau de 22 établissements scolaires (collège, lycée et primaire), de 2 maisons de jeunes et un établissement social et ce ; lors d’une cérémonie présidée par Nezha El Ouafi et Karim Kassi Lahlou. Dans ce cadre précise-ton, Il est programmé d’organiser deux sessions de formation au profit des Eco animateurs des dits clubs d’environnement et ce ; du 26 au 28 juin 2019 pour la première session et lors du mois d’octobre 2019 prochain pour la seconde session.

Mohammed Drihem