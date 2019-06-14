بلاغ صحفي

إجراء اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد

لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2019 وانطلاق عملية التصحيح

تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2019، قد مرت

في أجواء جيدة وإيجابية، طبعها انخراط جميع الفاعلين الإداريين والتربويين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وقد بلغت نسبة الحضور في هذه الدورة 96.8% لدى المترشحين الممدرسين، و56.7% لدى المترشحين الأحرار.

وتميزت هذه الدورة باعتماد الاختبارات المكيفة بالنسبة للمترشحين والمترشحات في وضعية إعاقة حسب نوع ودرجة الإعاقة في 13 مسلكا، إلى جانب اتخاذ جميع الترتيبات لتشكيل لجن تصحيح وطنية لتصحيح إنجازات هذه الفئة من المترشحين، كما تميزت باجتياز أول فوج للمترشحين الأحرار الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المهنية.

كما تمت خلال هذه الدورة مواصلة تنفيذ الإجراءات التي أقرتها الوزارة في مجال تأمين الامتحانات والحد من الغش، حيث تعرف هذه الظاهرة تراجعا سنة بعد سنة.

وقد انطلقت عملية تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين بجميع مراكز التصحيح بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمشاركة حوالي 44200 أستاذ(ة) للقيام بهذه العملية. وسيتم بعد إجراء المداولات الإعلان عن النتائج يوم 26 يونيو 2019.

وإذ تقدم الوزارة هذه المعطيات، فإنها تشيد بأجواء التعبئة التربوية لشركاء وفرقاء المدرسة المغربية وبانخراط نساء ورجال التعليم في ضمان إجراء اختبارات هذا الاستحقاق الوطني الهام في ظروف جيدة، وكذا بالدعم النوعي الكبير الذي تلقته من السلطات الأمنية في تأمينه ومن وسائل الإعلام في مواكبته، وتدعو الجميع إلى مواصلة العمل بنفس روح المسؤولية من أجل ضمان نجاح باقي المحطات المقبلة لهذا الاستحقاق التربوي الهام.