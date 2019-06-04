عامل اقليم افران يتفقد وضعية نزلاء المركب السوسيو اجتماعي بازرو ويقدم لهم هدايا العيد

تجسيدا للقيم الإنسانية والتضامنية المستوحاة ’ من ديننا الحنيف وتماشيا مع التوجهات الملكية السامية لأمير المؤمنين الرامية إلى توفير الرعاية الاجتماعية للفئات المجتمعية الأكثر هشاشة و الاهتمام بأوضاعهم. و بمناسبة عيد الفطر المبارك قام عامل إقليم إفران السيد عبد الحميد المزيد رفقة السلطات المحلية والأمنية بالإقليم ورئيس المجلس العلمي المحلي’ يوم الاثنين 28 رمضان 1440 هجرية بزيارة تأزرية لنزلاء المركب السوسيو اجتماعي بارزو ودلك من اجل تقديم هدايا العيد لنزلاء هدا المركب الذي يضم فئة العجزة وفئة الأطفال المتخلى عنهم حيث كانت هده المناسبة فرصة لتقاسم لحظة الابتسامة و الفرحة مع هؤلاء النزلاء وتتبع وضعية إقامتهم وظروفهم الصحية .كما شدد عامل الإقليم خلال قيامه بهدا العمل التضامني والإنساني على ضرورة المزيد من الاهتمام والعناية بهؤلاء النزلاء حتى يتمكنوا من العيش الكريم بهدا المركز المندرج ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي اشرف على انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وتجدر الإشارة أن المركب يضم حاليا 45 نزيلا من فئة العجزة و32 من فئة الأطفال .كما ساهم إحداث هدا المركب في التقليص من ظاهرة التسول .