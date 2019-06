LE GOUVERNEUR D’IFRANE PRESIDE LA CEREMONIE DE REMISE DES PRIX AUX LAUREAT DU CONCOURS DE MEMORISATION ET PSALMODIE DU SAINT LIVRE ; LE CORAN

Le concours éliminatoire local de mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint Coran organisé en ce mois sacré du Ramadan au niveau des différentes mosquées de la Province d’Ifrane par le Conseil local des Oulémas de Ifrane a été clôturé par l’organisation d’une cérémonie religieuse de remise des prix aux lauréats des quatre catégories du concours de mémorisation et de psalmodie du Saint livre : Le Coran.

Cette cérémonie de remise des prix a été présidée par le Gouverneur de la Province, Mr Abdelahmid El Mazid qui était accompagné du Secrétaire Général de la Province, de plusieurs autres personnalités civiles et Militaires et du Président du Conseil local des Oulémas de Ifrane.

Les lauréats de ce concours primés lors de cette cérémonie religieuse sont classés comme ci après détaillé :

Memorisation et Psalmodie du Coran entier

Azeddine Rifi

Mémorisation et psalmodie de 15 Hizbe du Coran (Dame)

Fatima Zohra Mamouh

Mémorisation et psalmodie de 15 Hizbe du Coran (Homme)

Brahim Raji

Mémorisation et psalmodie de 05 Hizbe du Coran

Mohammed Ben Dahmane

ABOU ZOUHEIR