30 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Directeur Général de l’ONEE rencontre les élus et les autorités locales de la province d’Al Hoceima

Le Directeur Général de l’ONEE, M. Abderrahim EL HAFIDI, a tenu le 29 mai 2019, une rencontre avec les élus, les parlementaires et les autorités locales de la province d’Al Hoceima sous la présidence de Monsieur Farid CHOURAK, Gouverneur de la province, pour débattre de plusieurs sujets liés au secteur de l’électricité dans la région.

Cette séance de travail entre dans le cadre de la nouvelle vision de l’Office pour développer ses activités, l’ONEE organise, en effet, des visites aux différentes provinces et préfectures du Royaume en vue d’échanger avec les élus et les autorités locales et provinciales, d’assurer le suivi des grands projets et d’identifier les défis et les contraintes rencontrés par les services régionaux et provinciaux de l’Office.

Cette rencontre a été l’occasion d’examiner différents points liés à l’activité de la distribution de l’électricité au niveau de la province d’Al Hoceima, présenter le plan d’actions de l’Office pour la généralisation d’accès à l’électricité, et les dispositions prises pour l’amélioration de la qualité de service afin d’accompagner le développement de la province et satisfaire les doléances de Monsieur le Gouverneur et des présidents des communes.

Dans son allocution, M. Abderrahim EL HAFIDI a rappelé les réalisations importantes de l’Office dans la région, notamment le programme d’électrification rurale global qui a permis d’électrifier 761 villages (48151 foyers) avec une enveloppe budgétaire de 955 millions de dirhams, outre, les importants investissements de sécurisation de l’approvisionnement en électricité dans l’ensemble des communes de la province et le renforcement et le développement des réseaux de transport et de distribution. Depuis 2000, un budget de 588 millions de dirhams a été alloué à ces projets, et 34 millions de dirhams est réservée aux projets programmés pour la période 2019 – 2021.

D’autre part, cette réunion a permis d’identifier les contraintes rencontrées par les services de l’Office dans la région, notamment la prolifération des fraudes massives de courant électrique au niveau de certaines communes territoriales engendrant des pertes importantes pour l’ONEE et affectant l’efficacité de ses interventions.

En dépit de ces contraintes, M. EL HAFIDI a souligné l’engagement de l’Office à assurer un service public de qualité qui répond aux aspirations de la population, et a également insisté sur la nécessité d’accélérer le rythme de réalisation des projets programmés ayant un impact direct sur le développement de la région et la qualité de service.

Plusieurs dispositions et actions issues de cette rencontre seront mises en œuvre en collaboration avec l’ensemble des partenaires de la province. Un comité mixte se penchera sur l’étude des besoins de l’ensemble des communes pour préparer un programme d’investissement qui sera réalisé en partenariat avec les communes. Aussi, Monsieur le Gouverneur de la province a insisté sur la nécessité d’apurer les créances de l’Office par tous les partenaires, communes et clients particuliers, sous la supervision de comités locaux impliquant les communes et les autorités locales.