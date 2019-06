LA CAPITALE SPIRITUELLE FES ACCUEILLE LE 9ème FORUM INTERNATIONAL : FEMMES MEDITERRANEENNES SOUS LE THEME : « Féminismes Islamiques : Perspectives nationales et transnationales »

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Centre Isis pour Femmes et Développement en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer organisent la 9ème édition du Forum international : Femmes Méditerranéennes et ce, les 7, 8 et 9 juin 2019 prochains à Fès sous le thème : Féminismes Islamiques : Perspectives nationales et transnationales.

Selon les organisateurs ; ce 9ème Le forum se décline en cinq axes principaux à savoir : les Féminismes islamiques transnationaux, les Féminismes islamiques nationaux, les Activismes islamiques, L’Ijtihad et les codes de la famille et enfin le Féminisme islamique et intersection de l’universel et du national

On rappelle à ce sujet que le féminisme islamique (recherches sur les droits de femmes en Islam) gagne du terrain aussi bien dans les recherches scientifiques sur l’intersection entre les droits des femmes et la religion que dans l’activisme et la société civile en général. De nombreuses recherches aussi bien dans la région du Moyen Orient et d’Afrique du Nord que partout dans le monde on vu le jour depuis la dernière décennie du 20ème siècle. L’Ijtihad pour réformer les codes de la famille dans le sens de l’égalité entre hommes et femmes dans les pays arabes et musulmans est le moteur principal qui anime ces féminismes islamiques.

Aussi ; il y’a lieu de souligner qu’après le tumulte du printemps arabe ces féminismes islamiques se sont étendus de plus en plus sur la scène internationale. Cependant la tension entre le féminisme islamique universel et les féminismes islamiques locaux est réelle et suscite des débats aussi bien nationaux qu’internationaux.

De nombreuses figures du féminisme islamique participeront à ce forum venant des pays arabes et musulmans, ainsi que de l’Afrique, l’Europe, L’Asie et des Etats Unis.

