عامل إقليم إفران يشرف على عملية توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة تجويد القران خلال شهر رمضان المبارك

أشرف عامل إقليم إفران السيد عبد الحميد المزيد يوم الخميس 30 ماي 2019 بمسجد النور بازرو على عملية توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة تجويد القران التي احتضنتها مجموعة من المساجد بمدينة ازرو خلال شهر رمضان المبارك وتخل هده البادرة في اطار التوجهات الملكية السامية لامير المؤمنين الرامية الى الاعتناء بحفظة القران والعاملين في المجال الديني من أئمة ووعاظ ومرشدين وتحفيزهم على بدل المزيد من العطاء. وقد شملت عملية توزيع الجوائز اربع فئات وهي :

فئة حفظ وتجويد القران كاملا ( 1)

فئة حفظ وتجويد القرأن 15 الحزب (نساء) (2)

فئة حفظ وتجويد القرأن 15 الحزب ( ذكور+اناث) (3)

فئة حفظ وتجويد القرأن 05 احزاب (4)

وقد عادت المرتبة الأولى بالنسبة للفئة الأولى إلي المقرئ عز الدين الريفي

والمرتبة الاولى بالنسبة للفئة الثانية كانت من نصيب المقرئة فاطمة الزهراء مموح

والمرتبة الاولى بالنسبة للفئة الثالتة تسلمها المقرئ ابراهيم الراجي

والمرتبة الاولى بالنسبة للفئة الرابعة حصل عليها المقرئ محمد بن دحمان

وتجدر الإشارة أن هدا الحفل الديني الذي نظم من طرف المجلس العلمي المحلي بإفران تتويجا لحفظة القران وتشجيعا لهم عرف حضور الكاتب العام لعمالة افران والسلطات المحلية والامنية بالاقليم ورئيس المجلس العلمي المحلي ومندوب الشؤون الإسلامية والوعاظ والمرشدين