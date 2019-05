L’Université Al Akhawayn d’Ifrane Organise La 6ème Conférence Annuelle des Sciences Sociales

Sous le thème :

« La migration au Maroc et ailleurs : Dynamiques locales,

Globales et transnationales »

L’Université Al Akhawayn d’Ifrane organise, la 6ème édition de la Conférence annuelle des Sciences sociales les 25 et 26 mai 2019 dans la perspective d’élargir la compréhension du phénomène complexe qu’est la migration.

En effet, la migration constitue l’un des enjeux incontournables et cruciaux de notre temps. D’après le Rapport sur la migration internationale de l’ONU, 258 millions d’individus, ou 3.5% de la population du monde, vivaient dans des pays autres que les leurs en 2017dont 25 millions d’entre eux étaient des réfugiés.

Ainsi, la « crise migratoire » et ses conséquences (réelles ou imaginaires) sont médiatisées quotidiennement. La thématique de la migration est aussi l’objet de nombreuses rencontres internationales. Les populations s’inquiètent de l’impact de la migration internationale sur leur société et leur identité tandis que les dirigeants politiques, préoccupés par les conséquences sécuritaires, continuent d’instaurer des politiques migratoires de plus en plus restrictives. Pendant ce temps, de par le monde, les chercheurs en sciences sociales étudient chaque facette du phénomène, ses impacts sur le développement économique, social et humain, son importance pour les relations de genre et les dynamiques familiales ainsi que son intersection avec les changements climatiques.

Dans ce sens ; on signale que depuis les années 90, et de manière intensifiée au cours des années 2000, le Maroc se trouve en position de pays « de transit », voire d’accueil pour des étrangers venus d’ailleurs. La nouvelle politique migratoire du pays, lancée en 2013, a contribué à changer le paradigme de la migration.

La contribution des chercheurs est ainsi capitale pour enrichir nos connaissances sur le phénomène migratoire et les enjeux qui en découlent et ce, autant au Maroc qu’ailleurs dans le monde.

Ainsi, la conférence Annuelle des Sciences Sociales prévue a l’Université Al Akhawayn d’Ifrane sous le thème de : « La migration au Maroc et ailleurs : Dynamiques locales, globales et transnationales » ; s’articulera autour des axes ci-dessous à savoir :

· L’histoire de la migration et les migrations à travers l’histoire

· Les itinéraires migratoires

· Les migrations et la vie familiale, les enfants et la migration

· Genre et migration

· Identité et migration

· Le travail migratoire, les travailleurs et la migration

· Migration et développement

· Migration et question religieuse

· La « fuite des cerveaux »

· Migration et intégration sociale

· Les communautés issues de la migration, migrants de première, de deuxième et de troisième génération

· La migration dans la vie politique nationale/internationale

· Les représentations (discours, média, art, littérature, cinéma, etc.) de la mobilité humaine

· Les politiques de la migration, les lois sur la migration internationale

· Migration et droits humains

· Des visas et des murs : les obstacles juridiques et les politiques de la migration

· Les réfugiés et les personnes déplacées

· Migration et sécurité internationale, la sécurisation de la migration

· Migration et changements climatiques

· L’engagement des associations, des ONG et de la société civile

· Communication et réseaux transnationaux

· Migration, mondialisation et dynamiques transnationales

Dans ce cadre, la veille de la conférence, vendredi 24 mai, la Faculté des Sciences Humaines et sociales de l’Université Al Akhawayn organisera des ateliers sur les stratégies de recherche et de publications destinées aux jeunes chercheurs en général, et aux doctorants en particuliers.

Abou Zouheir