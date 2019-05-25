حجز وإتلاف 470 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة حصيلة عمل فرق المراقبة بإقليم إفران

في إطار عملها ألاستباقي، تمكنت فرق المراقبة التابعة لإقليم إفران من حجز وإتلاف حوالي 470 كيلوغراما من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وذلك خلال الأسبوعين الأولين لشهر رمضان الأبرك.

وقد توزعت كمية المواد الغذائية المحجوزة على الشكل التالي

* 64 كلغ من الدقيق الفاسد

*87 لتر من العصائر والمشروبات الغازية

* 26 لتر من العسل

*293 كلغ من مختلف المواد الأخرى كالتوابل، مشتقات الحليب والشوكولاطه والمرتديلا ومركز الطماطم الخضر والفواكه، الزيوت والزيتون.

وتتكون هذه الفرق من مجموعة من المتدخلين في مجال المراقبة من المصلحة الإقليمية البيطرية والمصلحة الإقليمية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمندوبية الإقليمية للصحة والمكاتب الصحية لحفظ الصحة وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إفران،

وقد وقد بلغ عدد جولات المراقبة التي قامت بها اللجنة 29 جولة فيما بلغ عدد نقط البيع التي شملتها المراقبة 588 نقطة للبيع تابعة لجميع الجماعات بالإقليم بما فيها المناطق النائية تمخض عنها تحرير 09 مخالفات وأخذ 09عينات من المواد الغذائية المشكوك فيها للتحليل ألمخبري.

هذا وتندرج عمليات المراقبة هذه التي تم تعزيزها بمناسبة هذا الشهر المبارك تنفيذا للتوجهات والتوصيات المنبثقة عن الاجتماعات المنعقدة بمقر عمالة إقليم إفران ضمانا لتموين عادي للأسواق ونقط البيع بالإقليم بجميع المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب وحاية السلامة للصحية للمستهلكين خلال هذا الشهر الكريم.وحماية ال

وفي نفس السياق قامت هذه اللجن بحملات تحسيسية داخل أوساط التجار من أجل احترام شروط الصحة والسلامة والجودة والتخزين وأيضا الحفاظ على ظروف التبريد خاصة بالنسبة للمواد السريعة التلف، إشهار أثمان البيع، واحترام أسعار المواد الأساسية المقننة.