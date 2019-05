Le Gouverneur d’Ifrane donne Le coup d’envoi à L’Opération « Ramadan 1440 » à Dayet Aoua

4500 familles dont 74,11 % issues du monde rural au niveau de la province d’Ifrane ont bénéficié de l’opération « Ramadan 1440 » dont le coup d’envoi officiel a été donné mercredi 08 mai 2019 dernier à Rabat par le Guide Suprême de la Nation S.M. Le Roi Mohammed VI.

Le coup d’envoi à l’opération de distribution des 4500 kits contenant chacun 10 kg de farines, 4 kg de sucre, 250 grammes de thé, 5 litres d’huiles, 1kg de lentilles, une boite de concentré de tomates et 1 kg de pâtes destinés à ces familles a été donné par le Gouverneur de la Province d’Ifrane ; Mr Abdelhamid El Mazid jeudi 09 mai dernier à Dayet Aoua et ce ; par la distribution des Kits au profit de 500 bénéficiaires issus de la collectivité territoriale de Dayet Aoua .

A noter que les 4500 familles dont 4000 issues du milieu rural qui ont bénéficié de cette opération de solidarité ramadanesque au niveau de toute la province d’Ifrane sont réparties sur les 09 collectivités territoriales suivantes : Azrou (500 kits), Ainleuh (400 kits), Timahdite (800 kits), Dayet Aoua (500 kits), Tizguite (500 kits), Oued Ifrane (400 kits), Sidi Makhfi (500 kits) et enfin Tigrigra et Bensmim (900 Kits).

A rappeler que l’opération « Ramadan1440 » initié par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion de se mois sacré a débloqué une enveloppe budgétaire de 70,242 millions de dirhams et est organisée en partenariat avec les ministères de l’Intérieur et des Habous et des affaires islamiques. L’exécution de cette grande opération de solidarité nationale précise-t-on, obéit à un suivi rigoureux par le biais de deux comités opérationnels, l’un local et l’autre provincial, qui veillent sur le terrain au suivi de l’approvisionnement des Centres de distribution, à l’identification des bénéficiaires et à la distribution des denrées alimentaires.

ABOU ZOUHEIR.