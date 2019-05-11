انطلاق عملية رمضان لتوزيع المواد الغدائية من جماعة ضاية عوا باقليم افران

أشرف عامل إقليم إفران السيد عبد الحميد المزيد، رفقة وفد هام مكون من أعضاء اللجنة الإقليمية والمحلية المكلفة بعملية رمضان و03 عناصر يمثلن الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بالحاجب، والسادة رجال السلطة ورؤساء المصالح الأمنية يوم الخميس 09 ماي 2019 بالجماعة الترابية ضاية عوا، على إعطاء انطلاقة عملية رمضان لسنة 1440 هـ بإقليم إفران، حيث استفاد من هذه العملية على مستوى جماعة ضاية عوا 500 شخص ينحدرون من أسر فقيرة ومعوزة.

وتندرج هذه العملية في إطار عملية رمضان 1440 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن على غرار كل سنة في إطار تكريس ثقافة التضامن والتآزر التي أرسى أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بهدف التخفيف من معاناة الفئات المعوزة والهشة خلال شهر رمضان الأبرك.وقد مرت هذه العملية في ظروف إيجابية وتنظيم محكم، بفضل توجيهات السيد العامل في هذا الإطار، ومجهودات اللجنة الإقليمية واللجنة المحلية.

وللإشارة فإن عدد المستفيدين من عملية رمضان بإقليم إفران هو 4500 مستفيد موزعين كالتالي:

الوسط الحضري: 500

الوسط القروي: 4000

ويتكون الطرد الواحد لعملية رمضان هذه من المواد التالية:

10 كيلو غرام من الدقيق الممتاز

4 كيلو غرام من السكر

250 غرام من الشاي

5 لترات من الزيوت

01 كلغ من العدس

01 علبة من مركز الطماطم

01 كلغ من العجائن

وقد خلفت هاته المبادرة ارتياحا لدى الساكنة المستفيدة من هده العملية