مساعدات مالية لفائدة 2800 أرملة من أسرة موظفي الأمن الوطني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

قرر المدير العام للأمن الوطني صرف مبلغ مالي استثنائي لفائدة 2800 أرملة من أسرة موظفي الأمن الوطني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك تكريسا للرعاية الممدودة والعناية الموصولة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لهذه الفئة العزيزة من أسرتها الكبيرة.

وقد خصصت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني غلافا إجماليا مهما لهذه المساعدات المالية ذات الطابع الاجتماعي، وذلك لدعم وإسناد فئة أرامل أسرة الأمن الوطني بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

وتأتي هذه المبادرة ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في سياق تنزيل التعليمات الملكية السامية القاضية بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني قاطبة، ممارسين ومتقاعدين، موظفين وذوي الحقوق، وكذا في إطار العرفان والامتنان وتوطيد أواصر الاتصال مع أسر موظفي الأمن الوطني الذين وافتهم المنية وهم يقدمون أعمالا جليلة لقضايا أمن وطنهم ومواطنيهم.