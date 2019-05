LA PROVINCE D’IFRANE SE DOTE DE PISTES RURALES DANS LE CADRE DU FOND DE DEVELOPPEMENT RURAL

Mardi dernier ; le Gouverneur de la Province d’Ifrane ; Abdelhamid El Mazid accompagné du Secrétaire d’état chargé du Développement rural et des eaux et foret, président du conseil provincial d’Ifrane Mr Hammou Ouhalli et des chefs de services extérieurs a effectué une visite de chantier de différents projets lancé au niveau de cette province aussi bien au niveau des programmes de mises à niveau des centres urbains et périurbains qu’au niveau du Programmes respectifs de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et du développement rural (PDR).

Ainsi, le Gouverneur s’est rendu dans la ville d’Azrou pour s’enquérir des travaux de mise à niveau des anciens quartiers de la cité portant sur les travaux d’aménagement des quartiers respectifs de Sidi Louhou, Sidi Assou, Kechla, Sebbab, Tizi Ourribane et Tizi Moulay Hassan et dont le cout global est estimé à quelques 50 Millions de Dirhams par la même occasion, le gouverneur de la province a visité le chantier de construction de la nouvelle caserne de la protection civile d’Azrou dont le cout s’élève à 2 millions de dirhams avant de se rendre au chantier de la lutte contre les inondations que connait la ville d’Azrou et dont le cout global s’élève à 20 000 000, 00 Dhs.

Après ce, le Gouverneur d’Ifrane et le secrétaire d’état se sont rendu dans la collectivité territorial de Ain Leuh où ils ont visité le projet de construction de Dar Al Oumouma initié par le conseil provincial en partenariat avec l’INDH au profit des femmes avec grossesse à risque et leurs nouveaux-nés pour un montant de 2000000,00 Dhs.

Par la même occasion, Abdelhamid El Mazid et Hammou Ouhalli se sont enquis des travaux concernant le projet de mise à niveau de la localité d’Ainleuh dont l’enveloppe budgétaire globale qui lui a été allouée est de l’ordre de 90 Millions de dirhams.

Au niveau de cette même collectivité territoriale de Ainleuh ; le Gouverneur d’Ifrane et le secrétaire d’état au développement rural ont visité quelques projets pistes et route en cours de réalisation au niveau de la province d’Ifrane dans le cadre du fond de développement rural (FDR).

Par ailleurs ; Abdelhamid El Mazid accompagné de Hammou Ouhalli et des chefs de services extérieurs se sont rendu au siège de la collectivité territoriale de Sidi El Makhfi où ils ont tenu réunion avec le nouveau conseil communal nouvelle élu et dont les nouveaux membres ont exposé leurs doléances et leurs bon vouloir d’aller de l’avant pour la relance du développement socio économique de leur collectivité territoriale et des travaux de mises à niveau de son chef lieu Sidi Addi dont le cout est estimé à quelques 61 Millions de Dirhams.

A noter que dans le cadre du Fond de Développement rural et des zones de montagne, la province d’Ifrane a bénéficié d’une enveloppe budgétaire d’environ 50.000.000,00 DHS pour la réalisation de travaux d’entretien et de réhabilitation de plusieurs pistes rurales par les services de la Direction Provinciale de l’Agriculture d’Ifrane.

De même ; le fond de développement rural a débloqué un montant de 3.502.000,18 Dhs pour les travaux de renforcement de la Route Provinciale 7210 du Pk 0+000 au Pk 4+000 entrepris par la Direction provinciale de l’équipement.

Pour sa part, le conseil de la Région de Fès / Meknès a déloqué une enveloppe budgétaire globale de l’ordre de 12.001.000,60 Dhs pour contribution aux travaux d’insertion des postes ONEE au niveau des commune de Dayet Aoua, Tizguite et Timahdite, participation à l’échéance PERG communal au titre de la convention de 2016 pour électrification de Douars dans la commune de Tigrigra et pour la réalisation d’une piste reliant El Mers Ou Ali à la RP 7217 sur une distance de 07 Km.