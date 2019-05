LE GOUVERNEUR D’IFRANE PRESIDE LA REUNION DE COORDINATION POUR LE SUIVI DE LA SITUATION D’APPROVISIONNEMENT DES MARCHES LORS DU MOIS SACRE DU RAMADAN

Mardi 30 avril dernier, le gouverneur de la Province d’Ifrane, Abdelhamid El Mazid a présidé une réunion de coordination consacrée aux mesures et dispositions nécessaires à entreprendre en vue d’assurer un meilleur suivi de la situation de l’approvisionnement des marchés de la province et des prix des produits de première nécessité et de renforcer les interventions des services chargés du contrôle et de la protection du consommateur et des mécanismes de coordination entre les différentes administrations et instances concernées aux niveaux central et local

Lors de cette réunion de coordination ; l’accent a été mis, sur la mobilisation des services de contrôle, toutes compétences confondues, en vue de garantir la transparence des transactions commerciales et de faire face à toutes les pratiques illégales portant atteinte à la stabilité des prix dans la perspective de soutenir le pouvoir d’achat des citoyens et de protéger leur santé,

Lors de cette rencontre, le Gouverneur d’Ifrane a invité les services concernés à renforcer les opérations de contrôle quotidien comme étant le meilleur moyen pour garantir le suivi régulier de la situation des marchés et de faire face, avec la rigueur nécessaire, à l’ensemble des pratiques contraires à la loi et à toutes les infractions enregistrées et de sanctionner tout manquement aux lois en vigueur.

Cette réunion a été marquée par des exposés portant sur l’état d’approvisionnement du marcher et les prix prévisionnels pour le mois du Ramadan de l’an 1440 présenté par la Direction régionale du ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique qui a assuré l’assistance que les prix des produits de première nécessité demeurent, dans leur globalité, stables et dans la moyenne normale, tout en enregistrant quelques variations relatives s’agissant de certains produits en comparaison avec la même période de l’année précédente.

Pour leur part, les responsables de l’ONSSA ont fait un exposé relatif aux actions entreprises par l’ONSSA en matière de contrôle des produits alimentaires et des produits végétaux et d’origine végétale avant le mois du Ramadan et qui se poursuivront durant de ce mois sacrée.

Le représentant du Ministère de l’énergie, des mines et du développement durable quant à lui ; il a assuré que le département de l’énergie et des mines ne ménagera aucun effort pour assurer le meilleur approvisionnement de la province d’Ifrane par les dotations suffisantes et indispensables de butanes de gaz durant le mois sacré du ramadan.

Enfin ; la responsable de la division économique et de coordination de la province d’Ifrane a brossé un bref aperçu sur le bilan des opérations des contrôles menées par les différentes commissions lors du mois du ramadan de l’an dernier et a souligné que d’après les enquêtes entreprises cette année par les contrôleurs de la province et les rapports reçus des différents services extérieurs concernés ; les marchés de la province sont largement approvisionnés notamment par les matières de première nécessité qui répondent à la forte demande des consommateurs au mois du ramadan tels que le sucre, les farines, la tomate, les dattes, les œufs, les huiles alimentaires, le thé, et les lentilles, pois chiches et autres.

Ont assisté à cette réunion les chefs de services extérieurs et régionaux représentant le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, du ministre de la Santé ainsi que les services de l’ONSSA et les autorités locales et sécuritaires

AZBOU ZOUHEIR