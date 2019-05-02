من زوج إلى بعل أو بغل

محمد شركي

لا تختلف كلمة بعل عن كلمة بغل إلا بحرف مهمل في الأولى ومعجم في الثانية. وما تقاربت الكلمتان في الحروف إلا لتقارب بينهما حيث تدل كلمة بعل على زوج يصير مجرد معيل متكفل بالمعيشة دون باقي ما يخوله له الزواج من حقوق ، وكونه كذلك يجعله كالبغل مهمته حمل الأثقال .

وقالوا إن كلمة بعل التي ترد مرادفة لكلمة زوج في معاجم اللغة العربية ليست كذلك في كتاب الله عز وجل حيث تدل على حالة لا يكون فيها الزوج في وضعية زواج سوية ، واستدلوا على ذلك ببعض الآيات كقوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا )) فحين يكون الزوجة في فترة ما بين طلاق زوجته وردها يكون بعلا . ومثل هذه الحالة حالة نشوز الزوج أو إعراضه عن زوجته في قوله تعالى : (( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير )) ، ففي الحالتين لا تكون الحياة الزوجية سوية ويكون الزوج مجرد معيل يسد مسد البغل . وهناك حالة أخرى في قوله تعالى : (( قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب )) إنه قول زوجة إبراهيم عليه السلام التي جعلتها الشيخوخة عازفة عن معاشرته ويائسة من الإنجاب منه، فصار بذلك بعلا لا زوجا يعيلها ولا يباشرها حتى قضى الله ما قضى بينهما وكان أمرهما عجبا .

هذا ما قالوا عن الفرق بين الزوج والبعل . وإذا صح ما قالوا فإن كل رجل لا تكون علاقة زواجه سوية ، ولا تكون بينه وبين زوجته معاشرة أو مباشرة يتحول من زوج إلى بعل يسد مسد البغل . وقد يحلو لبعض الزيجات نقل أزواجهن من وضعية أزواج إلى وضعية بعولة أو بعول أو بغال ،ويكون ذلك في حالة نشوزهن ، فلا يبقى لهم من الحياة الزوجية سوى الإعالة والتكفل بالمعيشة ، ولا يختلف شأنهم في هذه الحالة عن شأن البغال الحمّالة . فكم في الواقع عدد الأزواج الذين صاروا بعولة أو بعولا أو بغالا ؟