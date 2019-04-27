حلم الهجرة الى الفردوس المفقود : مصرع حوالي 19 مهاجرا من جنوب الصحراء بالقرب من بركان

لقي حوالي 19 شخصا من الأفارقة المهاجرين من جنوب الصحراء مصرعهم ليلة الجمعة 26 ابريل الحالي 2019 في الطريق الرابطة بين » كافي مور » وعين الزبدة باقليم بركان حيث كانوا متجهين على متن سيارة نفعية من نوع 207 في اتجاه البحث عن منفذ للهجرة الى اوروبا ، عندما فقدت السيارة التي تقلهم توازنها لتسقط في ساقية ملوية ، مما تسبب في مصرع حوالي 19 شخصا من بين 50 كانوا مكدسين داخل السيارة المذكورة

هذا وقد حضر الى عين المكان مختلف السلطات ، رجال الدرك ، والوقاية المدنية ، وسلطات محلية ، حيث تم فتح تحقيق في النازلة