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حلم الهجرة الى الفردوس المفقود : مصرع حوالي 19 مهاجرا من جنوب الصحراء بالقرب من بركان

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لقي حوالي 19 شخصا من الأفارقة المهاجرين من جنوب الصحراء مصرعهم ليلة الجمعة 26 ابريل الحالي 2019 في الطريق الرابطة بين  » كافي مور  » وعين الزبدة باقليم بركان حيث كانوا متجهين على متن سيارة نفعية من نوع 207 في اتجاه البحث عن منفذ للهجرة الى اوروبا ، عندما فقدت السيارة التي تقلهم توازنها لتسقط في ساقية ملوية ، مما تسبب في مصرع حوالي 19 شخصا من بين 50 كانوا مكدسين داخل السيارة المذكورة
هذا وقد حضر الى عين المكان مختلف السلطات ، رجال الدرك ، والوقاية المدنية ، وسلطات محلية ، حيث تم فتح تحقيق في النازلة

 
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