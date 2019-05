AZROU AU RENDEZ-VOUS AVEC LE 12ème FESTIVAL DU THEATRE SCOLAIRE DE LA PROVINCE D’IFRANE

Mercredi et jeudi 24-25 avril derniers ; la section provinciale de l’Association de développement des coopératives scolaires d’Ifrane a organisé en partenariat avec la Direction Provinciale du Ministère de l’Education Nationale a organisé la 12ème édition du Festival Provincial du théâtre scolaire à la maison des jeunes « Akachmir » d’Azrou

Placée sous le thème : « Le Théâtre scolaire au service des valeurs de l’équité et de la citoyenneté » ; cette 12ème édition du festival du théâtre scolaire d’Ifrane a connu la participation 06 troupes théâtrales représentant le S/S Boudraa « Le Coq Courageux » ; le S/S Ain Lahnouch « le cadeau de la bienfaisance », le S/S Ain Aghbal « Cendrillon du Bled », l’Ecole Imam Ali d’Azrou « la seconde chance », l’Ecole Al Khanssae d’Azrou « La vie scolaire » et le Centre de développement communautaire d’Azrou « le temps libre ». Ces différentes pièces théâtrales présentées par les élèves de ces écoles en majorité issue du monde rurale ; ont traité des thématiques concernant la consolidation des valeurs humaines universelles, l’amour, la pais et de la coexistence.

A noter que cette 12ème édition provinciale qualifiante pour le festival Régional prévu du 02 au 04 mai prochain à El Hajeb ; a été précédée par l’organisation d’une série de session de formation organisées au profit des enseignants animateurs des coopératives scolaires portant notamment sur les techniques respectives de l’écriture du texte théâtral et de la réalisation et sur la préparation de l’acteur.

Ces différentes formations ont donné encourageante pour la naissance à plusieurs troupes théâtrales au niveau des écoles primaires de la province qui ont participé aux éliminatoires de présélection qui ont qualifié les meilleures troupes qui ont prit part a cette 12ème édition du festival provincial du théatre scolaire d’Ifrane qualifiante.

Selon Pr Mohammed Khadri ; Président de la section provinciale de l’Association de développement des coopératives Scolaires d’Ifrane ; « les activités parascolaires sont devenues rares dans l’école publique a cause des emplois du temps modifiés ; du système de navette imposé au corps enseignant qui réduisent leur implication dans les activités parascolaire ».

Pour ce qui concerne le théâtre scolaire, Pr Khadri a tenu de préciser que ce dernier « joue un rôle très important dans l’action éducative soit au niveau de l’animation soit comme outil pédagogique qui peut transmettre beaucoup de message aux enfants en classe ».

La cérémonie de clôture de cette 12ème édition du festival du Théatre scolaire d’Ifrane marquée par la remise des prix aux meilleures productions a proclamé la troupe du S/S de Boudraa meilleure troupe qualifiée pour représenter la Province d’Ifrane au festival Régionale prévu à El Hajeb avec sa pièce théatrale: « Le Coq Courageux » suivi de l’école Imam Ali avec la pièce intitulée « la dernière chance » classée seconde.

Le prix du meilleur texte théatral est revenu à l’ecole Al Khanssae d’Azrou pour sa pièce « la vie scolaire ». Quant au prix de la meilleure réalisation ; il est revenu au S/S de Ain Aghbal alors que le prix d’encouragement pour la participation est revenu au S/S Ain Lahnouch, le prix du meilleur rôle masculin est emporté par l’élève Essaidi Kamal du centre communautaire d’Azrou et le prix du meilleure actrice a été emporté par l’élève Alae Kharrou de l’école Al Khasnae.

ABOU ZOUHEIR