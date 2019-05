Reconnaissance du Roi du Maroc aux efforts constants et aux sacrifices élevés des éléments de la Direction Générale de la Sûreté Nationale marocaine

Le Roi Mohammed VI a procédé, le 24 avril 2019, au quartier Hay Riad à Rabat, au lancement des travaux de construction du nouveau siège de la Direction Générale de la Sureté Nationale (DGSN), un projet qui se veut un vecteur de modernité et d’efficience dans les actions de la DGSN, au service de la sécurité du Maroc et de la quiétude des Marocains.​​

Sa conception urbanistique moderne et son cachet architectural marocains répondent, à la fois, aux exigences et caractéristiques techniques requises par les installations sensibles de sécurité et aux enjeux esthétiques et écologiques. De même, le futur siège de la DGSN bénéficiera d’une accessibilité améliorée de par son emplacement au quartier Hay Ryad et sa connexion au réseau routier et autoroutier grâce à la rocade Sud de Rabat.​​

Le futur siège de la DGSN sera réalisé dans un délai de 05 ans sur une superficie de près de 20 hectares selon les normes architecturales marocaines et constituera un véritable complexe administratif moderne et intégré, abritant toutes les directions et services centraux de la Sûreté Nationale marocaine, ainsi qu’une salle de conférences d’une capacité de 1.200 places.​​

Il comprendra également un musée de la Sûreté Nationale marocaine, un centre pour archives, un centre pour activités sportives, un centre d’enregistrement des données identitaires et d’impression des cartes nationales, un centre d’hébergement des forces de réserve, un centre informatique et un parking d’une capacité de 1.500 véhicules.​​

Un projet structurant, qui respecte les standards internationaux en termes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, vise le regroupement des différents services centraux de la sûreté nationale dans un seul bâtiment, qui répond aux normes de sécurité les plus élevées, intègre les dernières technologies de pointe, accompagne le développement et la modernisation qu’a connus l’institution policière, tant en ressources humaines que matérielles, et participe à la consolidation du modèle marocain de sécurité nationale.​​

Ce nouveau geste du Souverain marocain envers les éléments de la Sûreté Nationale constitue une forte reconnaissance des efforts inlassables et des sacrifices considérables consentis par les femmes et les hommes de cette Institution, pour garantir la sécurité des citoyens, protéger leurs biens et préserver l’ordre public, ainsi que de l’esprit de mobilisation, de vigilance et de fermeté dont font preuve ses membres dans l’accomplissement de leurs fonctions.​

Par ailleurs, le Roi Mohammed VI a procédé, le même jour au quartier Hay Ryad de la capitale, à l’inauguration d’un Centre de radiologie et d’analyses médicales de la Sûreté Nationale.​​

Ce Centre est édifié en trois niveaux sur un terrain d’une superficie de 1.000 m2, comporte un centre de radiologie, un laboratoire d’analyses médicales, un Hôpital de jour, l’ensemble est doté de matériels et d’équipements de dernière génération et compte parmi ses effectifs médicaux et paramédicaux quatre médecins de différentes spécialités, huit techniciens de laboratoire, quatre techniciens de radiologie, quatre infirmiers anesthésistes préleveurs, quatre infirmiers polyvalents, quatre cadres administratifs et dix agents de soutien.​​

Le nouveau Centre est également doté de deux unités médicales mobiles équipées du matériel nécessaire, allant du relevage et brancardage jusqu’à des opérations de réanimation et des interventions chirurgicales sur place, l’objectif étant d’assurer au patient un transport médicalisé de qualité.​​

Ainsi donc, ce nouveau Centre de radiologie et d’analyses médicales s’inscrit aussi dans le cadre de l’élargissement de l’offre de soins au profit des fonctionnaires de la Sûreté Nationale, actifs et retraités, ainsi qu’à leur famille, et ce en développant des projets médicaux de niveau secondaire. Il vient ainsi renforcer le réseau des services de santé et de soins primaires de la Sureté Nationale, implanté sur tout le territoire national.​​

Sa réalisation entre dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Roi du Maroc prônant la promotion et la modernisation des prestations médico-sociales offertes à la famille de la Sureté Nationale, eu égard au sens du devoir et de sacrifices dont font preuve les femmes et les hommes de cette Institution tout au long de l’histoire de Royaume du Maroc.​

Farid Mnebhi.