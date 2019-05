ESPAGNE : LE MCMREAM ORGANISE : LE GUICHET UNIQUE MOBIL AU SERVICE DES MAROCAINS DU MONDE

Dans le cadre du très grand intérêt accordé par le gouvernement de S.M Le Roi Mohammed VI aux marocains du Monde et en réponse aux besoins et aux différentes doléances et sollicitudes de ces derniers ; le ministère délégué au prés du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale chargé des Marocains Résident à l’Etranger et des affaires de la migration organise « le Guichet Unique mobil au service des marocains du monde » du 02 au 05 Mai 2017 prochain et ce ; au niveau des différents consulats du Royaume en Espagne et notamment à Malaga, Almeria, Saragosse, Madrid, Barcelone, Séville, Valencia, Bilbao, Gérone, Las palmas et à Tarragone.

Ce nouveau programme initié par le ministère en charge des marocains du monde ; dans un premier temps en Espagne dans l’attente de pouvoir l’étendre à d’autres pays d’accueil ; vise à accompagner et suivre de très prés la situation des marocains résident en Espagne où on compte une population de quelques 850000 marocains selon les registres des différents consulats et à sensibiliser nos concitoyens résident à l’étranger aux différentes questions socio culturelles, économiques et administratives les concernant et ce, à travers la mobilisation des différents organismes et administrations concernés par les affaires des marocains du Monde.

Dans le cadre de cette mobilisation, la première expérience du « Guichet Unique mobil au service des marocains du monde » prévue en Espagne dans le cadre de la politique de rapprochement de l’administration des citoyens et notamment des MRE et qui est l’un des principes fondamentaux ayant marqué la majorité des discours réformateurs relatifs à l’administration marocaine ; connaitra la forte participation des services consulaires du Royaume du Maroc en Espagne, des Ministères respectifs de la Justice et de l’équipement, du transport et de la logistique, de L’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie, de la Direction des Douanes et des impôts indirects, de la Direction des Impôts, de la CNSS et de l’IRCAM.

ABOU ZOUHEIR