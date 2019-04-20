تكريم خاص للسيدة غيثة الخياط بكلية العلوم والتقنيات بمراكش.

تكريم خاص للسيدة غيثة الخياط

الأديبة والطبيبة النفسية والشاعرة والناشطة الحقوقية المغربية

بكلية العلوم والتقنيات بمراكش.

في إطار التعاون بين قسم الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش التابعة لجامعة القاضي عياض وكرسي معهد العالم العربي التابع لمعهد العالم العربي، حضيت السيدة غيثة الخياط، الكاتبة الصحافية،الأديبة والطبيبة النفسية والشاعرة والناشطة الحقوقية المغربية، بتكريم خاص خلال فعاليات تظاهرة علمية نظمت يوم الجمعة 19 ابريل 2019، برحاب المدرج 3 بكلية العلوم والتقنيات بمراكش.

هذا و قد عرف برنامج هذه التظاهرة، بالإضافة إلى الحديث عن الشخصية المكرمة وتسليط الضوء على نضالها وإنجازاتها وتطلعاتها ونجاحها في مساراتها المختلفة، حضور ومشاركة نخبة من المثقفين المغاربة والأجانب من فرنسا وايطاليا.

كما يشهد هذا اللقاء، الذي يقوم بتنشيطه ذ محمد موهوب رئيس قسم الفلسفة بجامعة القاضي عياض بمراكش، عدة مداخلات على علاقة باهتمامات وفكر المحتفى بها، وذلك تكريمًا لهذه الشخصية المتميزة التي طبعت زمانها بالتزامها تجاه الحوار الثقافي والإنساني.

أبو زهير