مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب يكرم النقيب السابق لهيئة المحامين بوجدة الأستاذ النقيب بنعيسى المكاوي

على إثر انعقاد المؤتمر الوطني العام 30 الذي تنظمه جمعية هيئات المحامين بالمغرب في ضيافة هيئة فاس للمحامين والذي افتتح لقاء اشتغاله يوم الخميس 18/04/2019 بفندق ماريوت بفاس وانطلقت الجلسة الافتتاحية بكلمات كل من السيد نقيب هيئة المحامين بفاس الاستاذ النقيب عبد الرحيم اعبابوا والسيد وزير العدل محمد اوجار والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ محمد فارس والسيد رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي والسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستاذ النقيب عمر ودرا.

واعترافا لما اسدته بعض الشخصيات في حقل العدالة وعلى الصعيد المهني قرر مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب تكريم ثلة من هذه الشخصيات وعلى رأسها السيد النقيب السابق لهيئة المحامين بوجدة الأستاذ النقيب بنعيسى المكاوي الذي التحق بمهنة المحاماة سنة 1967 وتقلد عدة مناصب مهنية متعددة على راسها الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب الى حدود الساعة.

وقد سلم له ذرع التكريم السيد وزير العدل محمد اوجار رفقة السيد النقيب الممارس لهيئة المحامين بوجدة الزياني الحسين في جو الفرحة والسرور والاعتراف بالجميل لما اسداه من خدمات لمهنة المحاماة وطنيا وعربيا.

وعلى ضوء التكريم عبر الاستاذ النقيب السابق بنعيسى المكاوي عن سروره وفرحته العارمة بهذا التكريم الذي حظي به من طرف جمعية هيئة المحامين بالمغرب وتوجه بالشكر والتقدير لمكتبها كما أهدى ذراع التكريم الى روح المرحوم النقيب عبد الكريم بنجلون.

وتبقى هذه لحظة من لحظات العرفان و التقدير لما اسداه الاستاذ النقيب بنعيسى المكاوي لمهنة المحاماة انه هرم بكل المقاييس وبصمة تاريخية أعطى الكثير لهذه المهنة العريقة ولازال يحظى بالاجماع الكبير من طرف السادة المحامين.

وان التاريخ يشهد على مساره المهني العريق وحسن تعامله المليء بالحنكة و الحكمة واقل ما يمكن القول في حقه »انه خزان فعلي لا ينظب من العطاء والمهنية »

فان الجهة الشرقية للمملكة المغربية تبقى فخورة بهذا الرجل العظيم وتكريمه شرف لعاصمة الشرق.