LE 5ème FORUM REGIONAL AFRICAIN SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ADOPTE LA DECLARATION DE MARRAKECH

Tout est bien qui finit bien et le 5ème édition du Forum Régional Africain sur le Développement Durable Co-organisé à Marrakech du 16 au 18 avril 2019 par le Royaume du Maroc et la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique, a bel et bien prit fin en apothéose ce Jeudi 18 avril 2019 avec l’adoption unanime de la Déclaration de Marrakech.

La session de clôture de ce 5ème Forum Régional Africain sur le Développement Durable dores et déjà présidé jeudi 18 avril dernier par le Royaume du Maroc en la personne de la Secrétaire d’état chargée du Développement Durable, Mme Nezha Alouafi a été marquée par l’adoption à l’unanimité des participants de la Déclaration de Marrakech dont nous donnons lecture comme ci après détaillé :

Mohammed Drihem

LA DECLARATION DE MARRAKECH

Nous, Ministres, et Hauts responsables africains en charge de l’environnement et du développement durable, Décideurs et Experts, représentants des gouvernements, des organisations intergouvernementales, des Parlements, du secteur privé etde la société civile des Etats membres, réunis lors de la 5eme édition du Forum régional africain sur le Développement durable,sous le thème « Donner des moyens d’action aux populations et assurer l’inclusion et l’égalité », co-organisé par le Royaume du Maroc et la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique,sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à Marrakech, du 16 au 18 Avril 2019.

EXPRIMONS nos remerciements et notre gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le Haut Patronage qu’Il a bien voulu accorder au Forum, assurant de la sorte toutes les conditions de réussite de ses travaux qui ont été marqués par un débat fructueux et de qualité, portant sur le suivi et l’évaluation des progrès accomplis, des échanges sur les expériences dans le domaine du développement durable en Afrique et de la formulation de recommandations visant à accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 au niveau régional, en prélude au Forum politique de haut niveau et du Sommet sur le développement durable prévus à New York respectivement en juillet et septembre 2019 ;

Et Déclarons ce qui suit :

CONFIRMONS notre engagement à mettre en œuvre les ODD et notre attachement aux orientations tracées pour le Programme 2030 par les réunions régionales, de caractère général ou sectoriel, ainsi qu’aux messages clefs adoptés lors de cette 5ème Session de 2019 du Forum africain ;

APPELONS l’ensemble des pays africains à renforcer la coopération Sud-Sud et le partage d’expériences entre les pays du Continent pour relever les défis multiples et complexes et mettre en place des partenariats multipartites, des plans et programmesd’action, au niveau régional et sous régional, susceptibles de réaliser le développement escomptépour ne laisser personne pour-compte ;

NOUS NOUS FELICITONS, à cet égard,des initiatives lancées à l’occasion du premier Sommet de l’Action convoqué par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en marge de la COP22 sur le climat, notamment la mise en place de la Commission climat du Bassin du Congo, présidée par le Congo, la Commission climat du Sahel, présidée par le Niger et la Commission climat des Etats insulaires, présidée par les Seychelles, entérinées par l’Union africaine. NOUS NOUS FELICITONSégalement des efforts déployés par les Etats africains pour l’opérationnalisation de ces initiatives ;

RÉAFFIRMONS, le besoin urgent de prendre les mesures adéquates pour maîtriser rapidement les conséquences du réchauffement climatique, en le limitant à un seuil ne dépassant pas 1.5°C conformément aux recommandations du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

SOULIGNONSl’interdépendance entre la paix, la sécurité et le développement durable et SALUONS les progrès réalisés en Afrique dans ce domaine

REITERONS également l’importance stratégique de la mobilisation de ressources financières suffisantes, prévisibles et additionnelles pour accélérer le rythme de mise en œuvre des ODD en Afrique, INVITONS les Etats membres à mettre en place des stratégies de financement efficaces et APPELONS les partenaires de développement à concrétiser leurs engagements respectifs de soutien à l’Afrique ;

RÉAFFIRMONS la difficulté pour plusieurs pays africains de renseigner les indicateurs des ODDet APPELONS à la mise en place d’un Fonds de solidarité pour le développement de la statistique, destiné à soutenir les pays africains dans la collecte des données statistiques nécessaires ;

APPELONS à favoriser et promouvoir l’innovation et la technologie pour combler les lacunes dans les données pour l’élaboration des politiques de développement régionales et nationales ;

APPELONS également à renforcer le rôle de toutes les parties prenantes notamment les parlementaires dans la mise en œuvre des ODD ;

APPELONS enfin l’ensemble des pays à mettre en œuvre les messages clefs du forum et DEMANDONS au Royaume du Maroc de les présenter au nom de l’Afrique au Forum politique de haut niveau pour le développement durable et le Sommet Mondial sur le développement durable, prévus respectivement à New York en juillet et septembre 2019.