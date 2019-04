MARRAKECH : Mme Nezha Elouafi, préside la cérémonie de signature D’un accord de partenariat entre 4C MAROC et le Consortium OURANOS/ CANADA

Jeudi 18 Avril dernier ; la Secrétaire d’Etat chargée du Développement Durable, Présidente du Conseil d’Administration du Centre de Compétence changement Climatique (4C MAROC), Mme Nezha Elouafi a présidé les travaux d’un Side Event organisé sous le thème : « La coopération Sud-Sud comme levier de la mise en œuvre de l’Accord de Paris et des ODD » et ce, en marge de la 5ème Session du Forum Régional Africain sur le Développement Durable organisé à Marrakech du 16 au 18 avril 2019

Ce Side-Event marqué par la signature d’une convention de partenariat entre le 4C MAROC et le Consortium OURANOS/ CANADA et par la forte participation de plusieurs Ministres Africains avait pour objectifs d’échanger autour des besoins en renforcement des capacités des pays africains pour réussir l’enjeu de la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le Climat et informer sur les actions majeures entreprises et programmées par le 4C-Maroc en matière de renforcement des capacités au niveau national africain, partager les expériences ayant trait à l’intégration de l’aspect relatif à la lutte contre le changement climatique et la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durables dans les politiques, plans et programmes de développement et enfin mettre en exergue l’apport et l’importance de la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire dans la mise en œuvre des ODD et de l’Accord de Paris sur le climat.

La signature de cette convention de partenariat entre le 4C MAROC et le Consortium OURANOS/CANADA vient a point nommé pour traduit la volonté des deux parties à renforcer leurs relations de coopération en matière d’environnement, de développement durable et de la lutte contre le changement climatique. Cet accord illustre par ailleurs l’intérêt de conjuguer les efforts, de mettre en commun le savoir-faire et de mutualiser les ressources pour l’exécution d’actions concrètes.

Mohammed Drihem