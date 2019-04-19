جمعية فضاء المولودية …تنسق لقاء الرابطة الوطنية لمدربي كرة القدم مع مدربي الجهة الشرقية VIDEO

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بتنسيق من جمعية فضاء المولودية الوجدية تم تنظيم لقاء بين الرابطة الوطنية لمدربي كرة القدم ومدربي الجهة الشرقية ، حيث تم الاتفاق على تكوين لجنة تحضيرية تقوم بوضع الترتيبات لتنظيم الجمع العام التأسيسي لفرع الرابطة الوطنية لمدربي كرة القدم بالجهة الشرقية …وهو التأسيس الذي رحب به كل المدربين بمختلف اقاليم الجهة …معتبرين اياه بمثابة مكسب سيمكن من تنظيمهم في اطار قانوني من جهة ، ومن جهة اخرى سيكون بمثابة القناة التي من خلالها سيطالبون بمختلف حقوقهم …

وقد ترأس اللقاء بجانب السيد حسن مرزاق رئيس جمعية فضاء المولودية كلا من السيد تنيوني رئيس الرابطة ونائبه السيد عبدالقادر يومير ….

المو قع الرياضي mco.ma الذي تابع هذا اللقاء ، يقدم وقائعه كاملة لزواره ، ولكل مدرب بالجهة الشرقية لم يتمكن من الحضور