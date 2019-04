L’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) remporte la 4ème Edition du Festival National Universitaire Multisports

Sous l’égide de la Fédération des Sports Universitaires et dans le cadre de sa vocation constante pour la promotion du sport universitaire, le département des sports de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a organisé la quatrième édition du Festival National Universitaire Multisports les 5 et 6 avril 2019 derniers à Ifrane.

Cette quatrième édition du Festival National Universitaires Multisports a connu la participation de 160 étudiants athlètes représentant 9 Universités à savoir : Université Moulay Ismail de Meknès, Université Sidi Med Ibn Abdullah de Fès, Université Mohamed V de Rabat, Université Hassan II de Casablanca, Université Moulay Slimane de Béni Mellal, Université Hassan I de Settat, Université Ibn Tofail de Kenitra, Université Chouaib Doukkali d’El Jadida et Université Al Akhawayn d’Ifrane l’organisatrice de l’événement.

A noter que ce festival du sport universitaire a été marqué par l’organisation de compétitions sportives concernant le Tennis, les Echecs, le Tir A l’arc, le Billard , la Natation et le Badminton.

Les résultats techniques enregistrés lors de ces différentes compétitions sportives ont donné l’Université Al Akhawayn d’Ifrane championne du festival suivie de l’Université Hassan 11 de Casablanca sous championne et de l’Université Ibn Tofail de Kenitra classée troisième.

ABOU ZOUHEIR