Belle performance face au ténors de la troupe Marocaine d’Impro (LAMI)

Les « Ateliers de Bob » et la « Marocaine d’Impro » ont organisé, le samedi 6 avril 2019 à Rabat, un match d’improvisation théâtrale, choc des générations, qui a opposé les « Z’improlabs junior 2019 » à leurs aînés « LAMI ».​

Ces adolescents, au talent fort prometteur, ont démontré, une nouvelle fois, toute leur maîtrise des techniques de l’improvisation théâtrale, en tant qu’art contemporain.​

Ces jeunes, doués, ont prouvé, à travers leurs prestations artistiques, leurs talents d’acteurs, de dramaturges, de metteurs en scène et de scénographes, face à l’équipe professionnelle et multiculturelle d’improvisation théâtrale qu’est LAMI.​

Le public, nombreux, était subjugué à la vue de ces jeunes gens capables de jouer sans texte prédéfini et sans mise en scène préalable. Les thèmes définis par l’arbitre leur insufflaient une inspiration incroyable, malgré les contraintes du temps imparti.​

Leur talent artistique et leur sens créatif remarquable, ces jeunes acteurs le doivent pour beaucoup à Bob BENOMAR, leur professeur aux multiples casquettes, comédien, metteur en scène, professionnel du spectacle, etc.​

Bob BENOMAR est un artiste reconnu qui a roulé sa bosse dans le domaine du développement personnel à travers l’improvisation théâtrale ; les « Ateliers de Bob » ont formé des dizaines d’enfants, d’adolescents et d’adultes, sans oublier les nombreuses formations qu’il a dispensé dans le monde de l’entreprise.​

Ce match d’improvisation a été organisé en prévision du retour des « Z’improlabs junior » sur la scène du festival « 33/600 commedy » de Pessac, en France, le 17 avril 2019, où ces jeunes talents défendront les couleurs du Maroc, et, au-delà, celles de l’Afrique.​

Farid Mnebhi.