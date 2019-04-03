« الرشاقة لجميع النساء » موعد مع النساء الصحراويات

طرفاية يومي 13 و 14 أبريل 2019

تخليداً للذكرى 61 لاسترجاع مدينة طرفاية، تنظم الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية، الرشاقة البدنية، الهيب هوب والأساليب المماثلة، بشراكة مع عمالة إقليم طرفاية وجهة العيون الساقية الحمراء، والمجلس الإقليمي لطرفاية، وبتعاون وتنسيق مع كل من جماعة طرفاية، المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بطرفاية، والهيئة المغربية للمساعدات الصحية والإسعافات الأولية، الدورة التاسعة من تظاهرة « الرشاقة لجميع النساء »، وذلك يومي 13 و 14 أبريل 2019 بدار الشباب لمدينة طرفــاية، تحت شعار: « طرفاية تسير نحو رشاقة بدنية وذهنية »

هذه التظاهرة الرياضية المختارة التي دأبت الجامعة على تنظيمها كل سنة بمختلف مدن الأقاليم الجنوبية للمملكة، تهدف إلى تحسيس وتوعية النساء بمخاطر السمنة وتداعياتها السلبية على صحتها البدنية والنفسية، على اعتبار أن السمنة في الأقاليم الجنوبية مُتعمَّدة، وتدخل ضمن معايير الأنوثة والجمال لدى النساء بالمنطقة. ولأجل هذا الغرض تخصص الجامعة ضمن برنامج هذه التظاهرة، دروسا تحسيسية مجانية للتعريف بأهمية الممارسة الرياضية والسلوك الغذائي السليم من أجل رشاقة بدنية وذهنية، يشمل حصصا لتقديم أساسيات التمارين الرياضية، وفضاءً لقياس الوزن والطول واختبارات الضغط والسكري، مع الاستفادة من نصائح في التغذية الصحية والحمية الغذائية التي يشرف على تقديمها أطباء مختصين في التغذيــة، إضافة إلى نـدوة تحسيسية تحت عنـــوان: « أهمية التغذية السليمة في الحياة اليومية »، من تأطير عراب التظـاهرة الأخصــائي المغربي في علـم الحمية والتغذية، نبيل العياشي، لتختتم هذه التظاهرة بحصة في المشي الرياضي، تقدم من خلالها رئيسـة الجـامعة السيـدة سلمى بناني للنساء المشاركات، أبجديات المشي الرياضي مع الحفاظ على الخصوصية المحلية بارتداء الملحفة مع الحذاء الرياضي.

وفي إطار هذه الدورة ستقدم ضيفة شرف التظاهرة الفنانة القديرة « طـاطـا ميلـودة » عرضا فنيا في الحفل المفتوح الذي سينظم ليلة السبت بالساحة العامة لمدينة طرفاية.

يشار إلى أن تظاهرة « الرشاقة لجميع النساء »، التي انطلقت سنة 2010 بمدينة الداخلة، لتحط الرحال بعدها بكل من مدن بوجدور، السمارة، آسا، كلميم، طاطا، طانطان، سيدي إيفني، استفادت منها ما مجموعه 8141 امرأة.

جميع الورشات الرياضية والطبية الخاصة بهذه التظاهرة مفتوحة مجـــاناً في وجه جميع النساء بمختلف أعمارهن.

أبو زهير