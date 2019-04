« 3 M », un hymne à la tolérance, une oeuvre cinématographique admirable, à voir absolument.

Ce film, de près de deux heures, retrace l’histoire de trois enfants nés à Casablanca le même jour, dans le même quartier et de confession différente, puisque Moïse est juif, Mathieu est Chrétien et Malika est Musulmane.​

Ces trois personnages, liés par une forte amitié depuis leur plus tendre enfance, seront séparés par les événements politiques au Maroc et dans le monde. Moïse quitte le Maroc pour Israël et Mathieu pour la France . Quant à Malika, elle restera au Maroc et vivra cette séparation dans la douleur et l’incompréhension.​

Les trois amis ne se retrouveront à Paris qu’à l’âge adulte pour leurs études et tenteront, malgré les événements qui font rejaillir parfois brutalement leurs différences d’opinion, de rester unis et de préserver leurs liens, à savoir de respecter leurs promesses.​

Ce film est, en fait, une belle histoire d’amitié et d’amour qui transcende les différences et les identités et retrace plus de 60 ans d’histoire, en exposant les événements politiques ayant marqué l’histoire contemporaine, notamment la guerre des Six jours, les accords de Camp David, les guerres Iran-Irak et d’Afghanistan, l’Intifada, les Accords d’Oslo, les attentats de 2003 à Casablanca et, enfin, le Printemps arabe, et leurs impacts sur la coexistence entre les peuples.​

Ce long métrage jette, également, la lumière sur plusieurs valeurs, notamment la cohabitation pacifique qui existait entre Juifs, Chrétiens et Musulmans au Maroc et la noblesse de la relation d’amitié qui réduit les différences et dépasse les frontières. C’est un film fort qui transmet des messages de paix, d’ouverture et d’acceptation d’autrui.​

D’où cette multitude de questions : nos trois amis pourront-ils garder cette amitié au-dessus de tout ? Arriveront-ils à s’affranchir de la folie du monde et à être des témoins pour les futures générations ? Vers qui penche le cœur de Malika ? Et quel est ce secret qu’elle leur cache ? »​

Seule la projection du film permettra aux cinéphiles de connaître le dénouement de cette histoire qui semble mystérieuse. Une histoire d’amitié et d’amour. Une traversée de ces soixante dernières années de l’histoire du Maroc et du monde arabo-musulman.​

La relation entre les trois amis évolue de l’amitié à l’amour et du goût politique à l’engagement. Ils se font la promesse de se retrouver à leur date anniversaire tous les dix ans et d’être les témoins de leur époque en réalisant un documentaire.​

Ce film marocain est réalisé par le grand cinéaste marocain Saad CHRAIBI et a pour actrice et acteurs principaux Sonia OKACHA, Younes BOUAB et Ivan GONZALEZ . Quant au titre, très court, mais significatif, il fait allusion au trio que forment, dans l’intrigue, les personnages de Malika, Moïse et Mathieu.​

L’avant-première de « 3M » aura lieu le jeudi 04 avril 2019 à 19h00 au cinéma multiplexe Mégarama à Casablanca et sera suivie d’une conférence de presse débat.​

Bon spectacle.​

Farid Mnebhi.