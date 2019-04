LA FRMSAF DONNE RENDEZ-VOUS

AUX FEMMES SAHRAOUIA AVEC LA 9ème EDITION

DE « FITESS POUR TOUTES » A TARFAYA

En célébration du 61ème anniversaire du retour de la ville de Tarfaya à la mère patrie ; la Fédération Royale Marocaine des Sports Aérobics, Fitness, Hip Hop et Disciplines assimilées organise la 9ème édition de son évènement annuel : « Fitness pour toutes » ; le week-end du 13-14 avril prochain à la maison des jeunes de la ville de Tarfaya sous le thème : « Tarfaya vers un bien-être physique et moral ».

Initié en partenariat avec la province de Tarfaya, le conseil Régional de Laâyoune-Sakia El Hamra et le conseil provincial de Tarfaya avec le concours du Conseil Urbain de Tarfaya, la Direction provinciale de la jeunesse et sports de Tarfaya et de l’Autorité Marocaine pour l’assistance sanitaire et les Premiers Secours ; cet évènement organisé chaque année par la fédération dans les villes de nos provinces du sud marocain vise à sensibiliser la femme sahraouia contre les dangers de l’obésité et ses répercussions sur sa santé et son bien être physique et moral sachant bien que l’obésité est expressément recherchée dans ces provinces comme symbole de la féminité et de la beauté de la femme sahraouia.

Dans ce cadre d’activité ; la fédération prévoit une série de séances de sensibilisation gratuites sur l’importance de la pratique sportive et des exercices physiques et du régime alimentaire nutritif sain ; des zones de prise du poids et volume des femmes, de mesure de tension artérielles et test de diagnostic du diabète en plus des séances de conseils nutritionnels et diététiques animées par des médecins nutritionnistes spécialisés en plus de l’organisation d’une conférence sur « l’importance de la bonne alimentation dans la vie quotidienne » qui sera animée par le parrain de l’événement le nutritionniste Dr Nabil Ayyachi et qui sera suivie, par l’organisation d’une marche sportive féminine durant laquelle ; la présidente Salma Bennani donnera quelques notions sur la marche sportive.

La soirée de clôture de cette 9ème édition de « Fitness pour toutes » sera animée par l’artiste invitée d’honneur de l’événement Tata Milouda. A rappeler enfin que cet événement qui a vu le jour en 2010 dans la ville de Dakhla a été organisé successivement à Boujdour, Smara, Assa, Guelmime, Tata, Tan Tan et à Sidi Ifni pour arriver a Tarfaya en enregistrant la participation globale de quelques 8148 femmes à ce jour. Tous les ateliers et activités sportives et médicales sont ouverts gratuitement devant les femmes de Tarfaya de tout âge.

ABOU ZOUHEIR