جمعيــة التكافــل للسكنـى رأس الماء – الناظور : إعـــــــــلان

جمعيــة التكافــل للسكنــى

رأس الماء – الناظور

إعـــــــــلان

ينهــي المكتـب المسيــر لجمعيــة التكافــل للسكنــى برأس المــاء الى علـم كافـة المنخرطيــن أنــه قــرر عقــد جمــع عــام عـــادي يوم الأحــد 31 مــارس 2019 بالمركب السوسيو الثقافــي و التربــوي بجماعــة رأس المــاء على الساعـة العاشـرة صباحــا .

وعليـه يدعـــو جميع المنخرطيـن الى حضور أشغال هـذا الجمـع و الى تسويـة وضعيتهـم الإدارية و الماليـة قبل تاريـخ انعقـاده . وبه وجب الإعلام و السـلام .

عن المكتب المسيـر