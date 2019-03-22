جمعيــة التكافــل للسكنـى رأس الماء – الناظور : إعـــــــــلان
جمعيــة التكافــل للسكنــى
رأس الماء – الناظور
إعـــــــــلان
ينهــي المكتـب المسيــر لجمعيــة التكافــل للسكنــى برأس المــاء الى علـم كافـة المنخرطيــن أنــه قــرر عقــد جمــع عــام عـــادي يوم الأحــد 31 مــارس 2019 بالمركب السوسيو الثقافــي و التربــوي بجماعــة رأس المــاء على الساعـة العاشـرة صباحــا .
وعليـه يدعـــو جميع المنخرطيـن الى حضور أشغال هـذا الجمـع و الى تسويـة وضعيتهـم الإدارية و الماليـة قبل تاريـخ انعقـاده . وبه وجب الإعلام و السـلام .
عن المكتب المسيـر
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