L’ENTREPRISE A L’HEURE DE L’INTELLIGEANCE ARTIFICIELLE OBJET D’UNE CONFERENCE DANS LA VILLE DE FES

Après la ville de Rabat ; la ville de Fès a accueilli vendredi 15 mars Dernier Khalid Benzakour, docteur en automatique qui a animé une conférence sur « l’entreprise à l’heure de l’intelligence artificielle » dans la salle des conférences de l’ISGA de Fès.

Lors de cette conférence scientifique suivie par un grand nombre d’étudiants de l’ISGA et d’autres écoles, des représentants d’entreprises et des journalistes et consacrée à l’Intelligence Artificielle qui est, de nos jours ; sur toutes les lèvres et Il ne se passe pas une semaine ou un mois sans que l’on évoque une nouvelle innovation basée sur l’IA ou un nouveau challenge gagné par l’IA ; Dr M.Benzakour a lancé que « Nous sommes tantôt fascinés, tantôt angoissés par les prouesses, la fréquence et l’élargissement des champs d’application de cette nouvelle technologie » qui n’a épargné aucun secteur d’activité et d’ajouter que ; « L’IA nous interpelle et nous interroge tous: Economistes, politiciens, hommes de pouvoir, Éducateurs, philosophes, théologiens, médecins, etc. »

Le conférencier a expliqué que depuis 2012, date à laquelle l’Intelligence Artificielle est entrée dans l’ère de la modélisation basée sur l’apprentissage (Deep Learning) et non sur des modèles mathématiques et des algorithmes scientifiques, le développement et les innovations dans tous les domaines sont fulgurants. Les applications concernent aussi bien la reconnaissance d’images, la traduction, le diagnostic médical, le spatial, les finances, même l’art, etc. Plusieurs exemples ont été illustrés et commentés.

Selon lui ; l’apprentissage de l’Intelligence Artificielle passe par les données : textes, images et Internet des Objets. Plus les exemples sont nombreux plus la précision dans la prédiction est meilleure. Les données deviennent dès lors des mines d’or. Le conférencier a montré que les détenteurs des BigData ou géants du Web tels que les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) et leurs homologues chinois BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) sont ainsi les plus innovants dans l’IA.

Le conférencier a bien distingué entre les acteurs développeurs des modèles des IA basés sur les réseaux de neurones artificiels et les utilisateurs de l’IA. Pour chacun d’entres eux, il a donné le parcours d’études nécessaire, les offres en formation de l’ISGA et les opportunités ouvertes aux jeunes futurs diplômés dans ce domaine.

Pour finir, un tour d’horizon a été donné sur comment l’IA va changer notre quotidien dans différents secteurs d’activités.

ABOU ZOUHEIR