اليوم الوطني للمجتمع المدني بالمغرب يُخلده الممونين المغاربة بتفاعل ايجابي

بقلم : عبد القادر العفسي

عقدت « الجمعية الوطنية لمهنيي قطاع تموين و تنظيم الحفلات و التظاهرات » الملتقى الوطني الأول بالدار البيضاء يوم 13 مارس 2019 بحي التشارك قاعة « ايساس » (البرنوصي) تحت شعار » يد في يد من أجل قطاع منظم » تخليدا لليوم الوطني للمجتمع المدني و تنفيذا للتوجهات الملكية السامية الذي يأتي في سياق الدينامية التي يعرفها مؤخرا قطاع التموين و التنظيم و التجهيز بالمملكة من اجل تحقيق الوجود و البحث عن الاعتراف بعد طرحه على مستوى النقاش العمومي ، و باعتبار » شعار يد في يد » الخيار الوحيد المتوفر لجميع ممتهني هذا القطاع المشروطة بشرط فتح القلوب و الصدور و التوقف عن حفر القبور و محاولة استدراج هذا القطاع الى ترتيبات الاقلية المنغمسة في ترتيبات يُستبطن منها هدف مَنظور لا حق و هو « عدم تقنين القطاع و التقسيم العادل و التكافؤ بين المغاربة » ، خاصة أن الكل يعلم من دوائر رسمية و الممتهنين أن هذا النشاط الاقتصادي هو أكثر الانشطة داخل الدولة ريعا و فسادا و تداخل المصالح لحد تأسيس منظومة حماية فوق القانون بل فوق الدولة .

الورشة الصباحية :و بحضور أكثر من 200 ممتهن افتتح في بداية الملتقى الوطني الاول للممونين المغاربة بآيات من الذكر الحكيم و النشيد الوطني للمملكة المغربية ، ليلقي السيد » مصطفى بن يحي » قيدوم الممونين المغاربة و الرئيس بالنيابة و الشرفي للجمعية كلمة ترحبية بالحضور ثم استعرضت السيدة « الباتول السواط » الرئيسة الوطنية للجمعية في كلمتها عن المواقف و المبادرات الجادة في مجال قطاع التموين و التجهيز و التنظيم بالمغرب و التجربة الجديدة التي تصوغها الجمعية التي تترجم الاشكالات الحقيقية للقطاع و تعثره رجعته لصناع القرار و المستفيدين من الريع و التي اغتنت عبر تحالفاتها مع بعض المؤسسات الرسمية التي تضرب كل توجه التي تعتمده القيادة العليا الممثلة في صاحب الجلالة على حد تعبيرها بقاعدة العدالة الاجتماعية و التكافؤ في الفرص بين المغاربة و ان هذه القوى التي لا تميل الى قراءة الواقع و المتغيرات و انها لا تحترم المقدسات و لا تمتلك احساسا وطنيا ، و حثت على الادوار الرئيسة و الدستورية للمجتمع المدني و ما لقاء « الملتقى الاول » للجمعية يقع ضمن التوجهات السامية لملك البلاد اثر الخطاب التي اسمته بالتاريخي يوم 24 مارس 2014 بجعله يوما وطنيا للمجتمع المدني لتأكد أن الجمعية عازمة كل العزم بدعوة كل الاطارات في هذا القطاع الى حوار وطني مكثف متعلق بالعمل القانوني التشريعي و مراجعته لتّوصل الى اهداف نسعى الى تحقيقها بخلق حياة بين كل ممتهني هذا القطاع بشكل ديمقراطي و متقدم ، بالتالي أن هذه الرؤية الحوارية مع كل الفاعلين سواء من خلال لقاءات و وطنية أو الانشطة في ذات الشأن يجب أن تؤكد على التعدد و التنوع بما يثري الحوار و يؤصل قيمه و يعكس مستويات الوعي و الادراك لمهنيي قطاع التموين و التجهيز و التنظيم بالمملكة للوصول الى مشتركات تعزز العمل المشترك و تؤكد كذالك على المواطنة و تعززها بحسب قولها .

ثم ألقى السيد » عادل زهر » أمين المال الجمعية فأعلن بشكل رسمي فتح أبواب الانخراط حيث أكد عن اعداد بطائق الانتساب الى الجمعية التي اعتمدت فيها طرق حديثة و متقدمة ، فيما أكد السيد » سالم سكيح » ممثل الجمعية الوادنونية بكلميم و عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية أنه بالإضافة الى العمل في هذا الاطار الى ايجاد مخرجات للقطاع أنه تم انصهار كل ابناء الوطن من شماله الى جنوبه مما يؤكد على تلاحم ابناء الوطن الواحد ، و قال السيد « طارق بوزين » الكاتب العام للجمعية ان هذا الاطار لكل الممونين و اهم شيء هو التكوين و التأطير ودعا الى التكتل و اللحمة الواحدة ، ليتم عرض البرنامج السنوي للجمعية و يطرح للنقاش حيث عبرت السيدة الباتول السواط » الرئيسة الوطنية بعد المصادقة على أن الجمعية تدعو الى اعتماد القواعد الديمقراطية و تطالب بالعدالة الاجتماعية و المساواة و رفض للإقصاء و و الغلو في الريع و الجمود ، فيما أكد السيد « مولاي أحمد الصغير » ممول الحفلات بمراكش و الناشط المدني أنها تغيب و تنعدم المواقف المتباينة في هذا اللقاء الوطني بقدر ما يجب التوفر على الارادة القوية للبناء و الاصلاح لهذا الاقطاع غير المهيكل و تحريره من الفوضى .

الورشة المسائية : و عرفت هذه الورشة تأطير في مجال التأمين تقدمها كل من السيد « المهدي السكوري » و كيل تأمينات و السيد » رضوان مروان » ممثل شركة « أكسا » للتأمين اللذان عرجا على أهمية التأمينات و ضرورته خاصة لدى هذا القطاع الحيوي في البلاد ، و أكد السيد « عبد الرزاق كفاحي » رئيس لجنة التواصل بغرفة التجارة و الصناعة بجهة سطات-الدارالبيضاء على الحاحية الانخراط و الاطلاع على عمل الغرفة استكمالا لمشروع التقنيين و التنظيم التي تسعى اليه الجمعية و من يتقاسم هذه القيم النبيلة التي تخدم الوطن ثم تحدث عن المقاول الذاتي كمدخل اساسي و اولي للبعض من اجل الانخراط و المناخ الايجابي التي تعرفه البلاد ، فيما أشار السيد « سمير مقبول » مستشار « المركز المغربي لتأهيل التعاونيات » على دور الجمعيات من هذا النوع في تقدم المجتمع وحث كدالك على أهمية المقاول الذاتي ، و قد اختتم اللقاء الوطني بتوزيع شهادات تقديرية على الاطارات الحاضرة و الفاعلين الاساسين في الجمعية .

و تجدر الاشارة أن اللقاء الوطني للجمعية الوطنية لمهنيي قطاع تموين و تنظيم الحفلات و التظاهرات عَمل على اقتراح المخرجات التي يعيشها القطاع عبر ربوع المملكة و لخص(اللقاء) ب »الحوار » و تصفير الاشكالات عبر انهاء دور الانتهازيين المتخندقين في المشاريع الذاتية التي لا تحمل المعنى و أنه يجب تسليط الضوء بواقعية على ترسبات هذا القطاع و ايجاد حلول وطنية حقيقية تحت قاعدة « المصير المشترك » عبر الانخراط في مشروع وطني يتم بلورته عبر كل الشركاء ، و قد تميز اللقاء بنجاح كبير بكل المقاييس بتفاعل ايجابي من طرف الممتهنين لهذا القطاع بالمملكة .