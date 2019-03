L’OMB s’allie au Laboratoire GREER pour un projet scientifique autour du Bonheur

Lundi 18 mars 2019 prochain ; le Laboratoire de recherche en Economie de l’Energie, Environnement et Ressources (GREER) de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’Université Cadi Ayad, en partenariat avec l’OMB, procedera au lancement d’un projet scientifique original et organise à Marrakech, une demi-journée sur le bonheur.

L’Observatoire marocain du Bonheur s’allie à un groupe d’enseignants-chercheurs affilié au Laboratoire de Recherche en Economie de l’Energie, Environnement et Ressources (GREER) pour un projet original. Il s’agit de l’animation d’une série de rencontres scientifiques, en invitant des sommités nationales et internationales en la matière, des chefs d’entreprises et des professionnels avec l’implication des doctorants de l’Université Cadi Ayad dans une approche transdisciplinaire, sur des sujets communs pouvant intéresser aussi bien l’université que le monde de l’entreprise.

Ce rapprochement actif entre le monde professionnel et le monde académique se base sur le renforcement d’un groupe de réflexion et de discussion sur l’économie du bien-être et du bonheur, autant dans ses dimensions globales et macroéconomiques que dans ses dimensions microéconomiques et ses applications à l’entreprise. Objectifs : offrir aux participants (universitaires, chefs d’entreprises, doctorants, professionnels…) un espace de discussion et d’échanges, susceptible d’encadrer et d’orienter les chercheurs et de créer la possibilité de réfléchir en commun sur des thématiques pouvant intéresser l’entreprise.

Le 18 mars, une première rencontre avec des invités internationaux de taille

C’est sous le thème ‘Economie du bonheur et du bien-être: état de l’art, enjeux et perspectives’, qu’est organisée cette première rencontre en la présence effective de deux sommités internationales en la matière, en l’occurrence : RuutVeenhoven et Gaël Brulé.

RuutVeenhoven est un professeur de sociologie néerlandais spécialisé dans les études sur le bonheur à l’université Erasmus de Rotterdam. Il est le fondateur de la World Database of Happiness et du Journal of HappinessStudies. Il est reconnu comme l’un des pionniers dans le domaine universitaire du bonheur.

Gaël Brulé, quant à lui,est un sociologue ingénieux. Ingénieur de formation, il a d’abord suivi la voie classique en travaillant dans de grandes compagnies en France et à l’étranger. En manque de sens, il entreprend en 2010 de mettre à profit ses compétences sur des projets urbains et d’architecture tout en commençant un doctorat en sociologie. Il combine l’approche scientifique et factuelle de sa formation originale pour mieux mettre en lumière un sujet utile à tous : le bonheur. Docteur en sociologie, il est actuellement chercheur à l’université de Neuchâtel en Suisse et de Rotterdam aux Pays Bas. Il est rédacteur en chef de la revue Sciences & Bonheur.

A travers cette rencontre, les organisateurs cherchentà renforcer ce groupe de réflexion sur l’économie du bonheur, àélaborer des réflexions sur le bonheur et les faire rayonner, à élargir les horizons de conscience, à plaidoyer en formulant des propositions concrètes et enfin à outiller ces propositions et les mettre en œuvre à travers des actions concrètes.

A propos du Laboratoire GREER

Le GREER est un Laboratoire de recherche crée en 1994 et accrédité au niveau de l’Université Cadi Ayyad. Ses domaines de recherche portent sur l’économie du bonheur et du bien-être, l’économie verte, l’économie de l’énergie et des ressources naturelles et la finance. Ses membres proviennent essentiellement du milieu universitaire. Il regroupe actuellement une vingtaine de chercheurs (réguliers et associés), une soixantaine d’étudiants (es) de Master, et vingt doctorants y sont actuellement en formation.

Les objectifs premiers du GREER se rattachent aux quatre grandes catégories d’activités dans lesquelles le Laboratoire œuvre : la recherche fondamentale, la recherche-action, la diffusion des connaissances et la formation de chercheurs.

Les missions du GREER sont la diffusion de connaissances produites par la publication d’articles, de rapports et d’ouvrages scientifiques, la formation de chercheurs ainsi que l’organisation et la présentation des séminaires scientifiques sur une base régulière.

A propos de l’Observatoire Marocain du Bonheur

Créé en novembre 2015 sous l’impulsion de Madame Fatima Zahra Bensalah, l’Observatoire Marocain du Bonheur est une association à but non lucratif dédiée à l’étude, l’analyse et la compréhension des multiples sources et facettes du bonheur chez les Marocains.

L’OMB ambitionne de développer des projets d’investigation pluridisciplinaires pour créer un débat autour du bonheur, dévoiler les attentes des Marocains et aider les différentes parties prenantes à mieux comprendre les préoccupations des Marocains en matière de bonheur.

L’Observatoire marocain du bonheur a pour objectifs ultimes la participation à l’amélioration du degré du bonheur des Marocains et la promotion de la culture du bonheur. Dans ce sens, il compte œuvrer aussi bien sur les plans social et économique que culturel.

Comment ? Notamment à travers le soutien et la promotion de la recherche scientifique et les études autour du bonheur et ses différentes composantes. Et en contribuant au développement de la culture du bien-être, de la joie de vivre et du bonheur à travers différentes actions qui pourraient prendre forme via des évènements ou des publications. L’observatoire marocain du bonheur s’inscrit dans une logique de recherche et de débat mais aussi de partage et de contributions.

