Le président du conseil d’administration de la MGPAP Et la présidente de la FRMSAFH Signe une convention de Partenariat à Rabat

Mardi 12 Février dernier ; le président de son conseil d’administration de la Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques du Maroc (MGPAP); Mr Abdelmoula Abdelmoumni et la présidente de la Fédération Royale Marocaine des Sports Aérobic, Fitness, Hip Hop (FRMSAFH) et disciplines assimilées ; Mme Selma Bennani ont signé une convention de partenariat et de coopération entre les deux organismes.

Cette convention qui a vu le jour au siège de la MGPAP à Rabat a pour objectifs de renforcer une coopération fructueuse entre les deux partenaires en matière de santé et de sport, la promotion de l’action sociale solidaire et son développement avec une vision participative moderne et objective.

Dans le cadre de cette convention selon Mme Salma Bennani; la FRMSAFH compte faire participer et intégrer les enfants des Centres Al Amal relevant de la MGPAP à Rabat et Agadir dans quelques unes des activités d’aérobic et du Hip Hop que la Fédération organise en plus de la formation et l’encadrement des équipes des enfants des dits centre Al Amal en vue de les encourager à prendre part aux différents championnats et compétitions nationales organisés par la FRMSAFH sans parler des séances d’aérobic et de Hip Hop que compte organiser la fédération au profit de ces enfants au sein du centre et de la formation des moniteurs pour ce dernier .

Pour sa part, le président du conseil d’administration de la Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques du Maroc (MGPAP); Mr Abdelmoula Abdelmoumni a tenu de précise que dans ce même cadre de convention ; la Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques mettra en place des programmes médicaux et de santé au profit des participants aux différentes manifestations sportives organisées par la fédérations a travers les différentes villes du Royaume en plus de l’organisation de caravanes médicales de solidarité avec les populations des zones enclavées concernées partout ou la Fédération organisera des activités sportives.

Pour les deux signataires intervenants lors de la cérémonie de signature de cette convention, cette dernière vient en application des hautes orientations Royales contenues aussi bien dans le Discours Royal Prononcé par S.M. Le Roi Mohammed VI en date du 15 Mai 2005 constituant le moteur propulseur des programmes de l’INDH que dans la lettre Royale adressée aux participants aux Assises Nationales du Sport, tenues à Skhirat le 24 octobre 2008 et dans laquelle il a insisté sur la nécessité d’élargir l’accès au sport aux hommes et aux femmes de toutes les franges de la société, qualifiant le sport de levier fort du développement humain, d’inclusion, de cohésion sociale et de lutte contre la misère et l’exclusion et la marginalisation.

ABOU ZOUHEIR