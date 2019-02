RARAT CELEBRE LE CENTENAIRE DE L’UNION ASTRMOMIQUE INTERNATIONALE

L’association CITI pour l’intégration des nouvelles technologies dans l’enseignement des sciences, L’initiative Fun Astronomy et la médiathèque de la fondation Mohammed 6 des œuvres sociales de la formation et l’éducation, co-organisent, la cérémonie de célébration du CENTENAIRE de l’UNION ASTRONOMIQUE INTERNTIONALE, sous le thème 100 YEARS UNDER ONE SKY et ce, en partenariat avec l’université Al Akhawayn d’Ifrane, le ministère de la jeunesse et des sports, le club VEGA d’astronomie du 1e lycée militaire du royaume, le club d’astronomie Al Akhawayn, l’association d’astronomie amateur de Marrakech (3AM), le club d’astronomie de l’école supérieure des Mines de Rabat (Astronomines).

La cérémonie se tiendra le 16 Février 2019 à partir de 10:30h au centre de conférence de la fondation Mohammed 6 à Madinat Al Irfane, Rabat.

Au programme de cet evenement ; les organisateurs ont concocté une serie d’activités pour la célébration du centenaire IAU100 s’adresseront à un vaste public : élèves, étudiants, chercheurs et scientifiques, professionnels, artistes et grand public.

Dans ce cadre d.activités ;des expositions seront organisées durant toute la journée au profit des visiteurs : Exposition de peintures d’astronomie et de maquettes en papier et en bois des outils astronomiques, ateliers de spectroscopie, des phases de la lune, de reconnaissance des météorites, et diverses activités relatives à l’astronomie

Aussi ; l’après-midi, de cette journée astromimique sera marquée par des communications qui seront faites par des conférenciers de renommée internationale et nationale qui vont intervenir pour vulgariser l’astronomie au grand public. Parmi ces conférenciers :

L’experte marocaine des météorites : Pr. Hasnaa Aoudjehane Chennaoui

L’astrophysicien et Directeur de l’observatoire Oukaymeden, qui a découvert 7 planètes orbitant autour de l’étoile Trappist1 : Pr. Zouhair Benkhaldoun

Le coordinateur national des programmes Universe Awarness (UNAWE) et le Programme de formation des enseignants Galileo (Galileo Teacher Training Program – GTTP) : Dr. Hassane Darhmaoui

L’historien marocain et expert dans les manuscrits : M. Mohammed Zine El Abidine Houssaini

La cérémonie sera clôturée par une observation du ciel aux télescopes.

ABOU ZOUHEIR

A propos de l’Union Astronomique Internationale (UAI) et la célébration de son centenaire

L’UAI est membre du Conseil international des sciences. Son objectif principal est de promouvoir et de préserver la science astronomique dans tous ses aspects à travers la coopération internationale. Elle coordonne les travaux des astronomes à travers le monde et agit comme l’autorité reconnue internationalement pour la dénomination (nomenclature) des corps célestes (étoiles, planètes, astéroïdes, etc.) et des caractéristiques de surface de ces derniers. L’UAI est le plus grand organisme professionnel au monde pour les astronomes. Il regroupe plus de 12 000 astronomes professionnels de plus de 100 pays du monde. Sa mission est de promouvoir et de sauvegarder la science de l’astronomie sous tous ses aspects par le biais de la coopération internationale.

En 2019, l’Union astronomique internationale (UAI) célèbre son 100éme anniversaire (IAU100). Pour commémorer cet événement important, l’UAI organise une année de célébration pour faire mieux connaître un siècle de découvertes astronomiques et pour soutenir et améliorer l’utilisation de l’astronomie en tant qu’outil d’éducation, de développement et de diplomatie sous le thème central « Un siècle : sous les mêmes cieux – 100 Years : Under One Sky». Pour coordonner cette initiative, l’UAI s’est associée à des partenaires mondiaux et a mis en place un groupe de travail IAU100 ainsi que le secrétariat de l’IAU100 basé à l’observatoire de Leiden (Pays-Bas). Le groupe de travail prépare un programme complet d’initiatives phares pour atteindre des publics cibles dans le monde entier par le biais des comités nationaux de l’IAU100 afin de garantir le succès mondial de l’initiative.

En organisant des projets dans le monde entier, les célébrations du centenaire stimuleront l’intérêt mondial pour l’astronomie et la science et toucheront la communauté astronomique mondiale, les organisations scientifiques nationales, les sociétés, les décideurs, les étudiants, les familles et le grand public. Les événements IAU100 sont officiellement lancés lors de l’Assemblée générale de l’UAI à Vienne (Autriche) en août 2018 et ils se dérouleront tout au long de 2019. Voici quelques exemples des événements prévus pour IAU100:

Célébration du 50ème anniversaire du premier pas sur la Lune le 20 juillet 2019 en organisant des observations sur la Lune.

NameExoWorlds II : Une initiative qui a pour but de contribuer à la fraternité de tous les peuples possédant un signe identitaire mondial significatif en offrant la possibilité à tous les pays du monde de nommer une exoplanète.

Journée des femmes et des filles en astronomie de l’UAI : Ce projet célébrera dans le monde entier la Journée internationale des femmes et des filles dans la science des Nations Unies le 11 février 2019 à travers l’organisation d’activités d’astronomie

Ecoles d’astronomie IAU100 ouvertes : Ce projet renforcera les capacités des enseignants sur des sujets scientifiques et des techniques d’enseignement en organisant dans le monde entier des formations d’enseignants permettant l’acquisition de connaissances scientifiques et l’acquisition de compétences du XXIe siècle.

Un ciel étoilé pour tous : Cet effort sensibilisera à la préservation de notre ciel contre la pollution lumineuse. Le projet encouragera l’organisation d’activités dans le monde entier autour de la Journée internationale de la lumière de l’UNESCO, le 16 mai.

Écoles Einstein de l’UAI: L’initiative développera un réseau mondial d’écoles Einstein avec des classes et des clubs qui se familiariseront avec la gravitation et la relativité générale et leur pertinence pour l’éclipse solaire de 1919.

100 heures d’astronomie 2.0 : Ce projet invite tout le monde à organiser du 18 au 21 janvier 2019, dans le monde entier, des événements consacrés à l’observation des étoiles et à l’astronomie afin de donner le coup d’envoi aux célébrations de son anniversaire. L’objectif du projet est de permettre au plus grand nombre possible de personnes, en particulier aux enfants, de regarder le ciel à l’aide d’un télescope et d’acquérir une compréhension de base de l’Univers.

Exposition : Au-delà des jalons : L’exposition emmène le visiteur dans un voyage chronologique à travers un siècle d’avancées scientifiques, technologiques et culturelles en astronomie au cours du siècle dernier. Cette exposition a été inaugurée lors de l’Assemblée générale de l’AIU à Vienne (Autriche) en août et se rendra dans des lieux choisis en 2019. L’ensemble de son contenu et ses designs sont disponibles sous licence Open Source et peuvent être réutilisés dans le monde entier.

Pour plus d’Information, visitez : https://www.iau-100.org/