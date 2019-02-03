بلاغ صحفي

المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعقد اجتماعا مع المنتخبين والسلطات المحلية لإقليم وزان حول مشاريع الكهرباء والماء الشروب والتطهير السائل

عقد السيد عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يوم الخميس 31 يناير 2019، اجتماعا مع المنتخبين والسلطات المحلية تحت رئاسة السيد عامل إقليم وزان حول مشاريع الكهرباء والماء الشروب والتطهير السائل.

ويدخل هذا الاجتماع في إطار الرؤية الجديدة للمكتب، حيث يتم تنظيم زيارات ميدانية إلى أقاليم وجهات المملكة ليتقاسم مع ممثلي السكان والسلطات المحلية تقدم المشاريع ومناقشة العراقيل والتحديات التي تواجه إنجاز الأشغال وكذا المشاريع المبرمجة التي تشكل برنامج العمل في المناطق التي تمت زيارتها وذلك لتلبية حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء ولتحسين الخدمة التي يوفرها المكتب.

خلال هذا الاجتماع، تم سرد الاستثمارات المنجزة من طرف المكتب في هذا الإقليم والتي بلغت 952 مليون درهم. وقد مكنت هذه الاستثمارات من تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهربة بالوسط القروي وكذا تقوية وتأمين التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب بالوسط الحضري وذلك من أجل مواكبة التنمية السوسيو-اقتصادية التي يعرفها الإقليم.

علاوة على ذلك، يعتزم المكتب، خلال الفترة 2019-2023، إنجاز برنامج استثماري بغلاف مالي يقدر ب 673 مليون درهم لتحسين خدمات التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل.

مباشرة بعد الاجتماع، قام السيد المدير العام رفقة السيد عامل الإقليم والمنتخبين بزيارة لمحطة معالجة الماء الصالح للشرب على سد الوحدة التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 360 لتر/الثانية. تزود هذه المحطة، التي تم الشروع في استغلالها سنة 2017، مدينة قرية با محمد وعدة جماعات تابعة لإقليمي وزان وشفشاون.