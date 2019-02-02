دورة تكوينية حول مصوغة تدبير الموارد البشرية بأكاديمية جهة الشرق

في سياق تنزيل تدابير برنامج الدعم التقني « التربية 2 » المقدم من طرف الاتحاد الأوروبي، لاسيما المحور الثالث منه المتعلق بتقوية قدرات المدبرين على مستوى القطاع، تم تنظيم دورة تكوينية بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق حول مصوغة تدبير الموارد البشرية خلال الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 29 يناير 2019 إلى غاية 31 يناير 2019.

وعرفت هذه الدورة مشاركة مسؤولي تدبير الموارد البشرية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لجهات طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس والشرق.

وتم تأطير هذه الدورة التكوينية من طرف فريق مكون من خبير عن الاتحاد الأوروبي وأطر عن الإدارة المركزية.

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