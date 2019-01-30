البرلمانية بديعة الفيلالي تسائل وزير الثقافة عن صعوبة ولوج المواهب الفنية والثقافية الشابة لمسرح محمد السادس بوجدة .

في سؤال شفوي عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة مساء يوم الإثنين 28 يناير 2019 ، تسائلت البرلمانية بديعة الفيلالي عن صعوبة بل إستحالة الولوج إلى المراكز الثقافية بوجدة، خصوصا بمسرح محمد السادس ، الذي أصبح محتكرا من قبل فئة معينة لتنظيم حفلات وسهرات مقابل مبالغ مادية لا ترقى إلى محدودي الدخل ، في حين يشتكي الشباب من هذا الإقصاء وغياب مراكز ثقافية مجهزة للعمل الفني والمسرحي .

و عبرت العضوة في فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان السيدة بديعة الفيلالي عن حالة الإستياء و الإحباط من زيف الشعارات الرنانة بخصوص إختيار مدينة وجدة عاصمة للثقافة العربية، حيث إنتقدت الحكومة في تعقيبها على جواب وزير الثقافة ،حول غياب أية رؤية وإستراتيجية واضحة لإدماج الشباب حاملي الشواهد والمواهب في سوق الشغل ، مضيفة أن الحقائق على أرض الواقع تقول بإنعدام أي دعم مادي أو معنوي للشباب .

وأكدت في ذات السؤال الموجه لوزير الثقافة والإتصال عن ضرورة فتح آفاق للشباب حاملي الشواهد في قطاع الثقافة ، مطالبة الحكومة بدعمهم سواء بتخصيص مراكز ثقافية مجهزة ومجانية لتشجيع هذه المواهب المتنوعة لتنمية مواهبهم و تشغيلهم في هذا القطاع ، خصوصا وأن عدة فضاءات ثقافية تحتاج لأطر متخصصة في مجموعة من المجالات من خريجي مختلف المعاهد الفنية والثقافية الخاصة والعامة