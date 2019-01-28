مشروع كلف 190 مليون درهم.. المياه العادمة لعين عودة لسقي الكولف الملكي دار السلام

قام « عبد الرحيم الحافظي » المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، يوم الخميس الماضي، بزيارة ميدانية لمشروع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لمدينة عين عودة في سقي الكولف الملكي دار السلام في اطار الرؤية الجديدة للمكتب لتعبئة موارد مائية غير تقليدية من اجل اقتصاد المياه.

ينجز هذا المشروع في اطار اتفاقية الشراكة بين المكتب و وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد و المالية و قطاع الماء و وكالة الحوض المائي لأبي رقراق و الشاوية و الكولف الملكي دار السلام

و يهدف هذا المشروع الى سقي ما يناهز 95 هكتار من المساحات الخضراء للكولف الملكي دار السلام بصبيب 3300 متر مكعب في اليوم مما سيمكن من اقتصاد اكثر من 1,2 مليون متر مكعب من الماء الصالح للشرب في السنة

و يشمل هذا المشروع انجاز منشآت ايصال المياه العادمة لمدينة عين عودة و محطة معالجة المياه العادمة بتقنية الوحل المنشط مع تصفية تكميلية تشمل تعقيم المياه و معالجة الآزوت و الفسفور بسعة 10000 متر مكعب في اليوم. و يشمل المشروع كذلك منشآت تحويل المياه المعالجة الى الكولف الملكي دار السلام عبر محطة للضخ و قنوات يصل طولها الى 20 كلم.

تصل الكلفة الاجمالية لهذا المشروع الى 190 مليون درهم بتمويل من المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و البرنامج الوطني للتطهير السائل و قطاع الماء و وكالة الحوض المائي لأبي رقراق و الشاوية. سيتم الشروع في استغلال هذا المشروع الذي تنجزه شركات مغربية في غضون شهر يونيو 2019.

خلال هذه الزيارة عاين المدير العام للمكتب التقدم المحرز في انجاز منشآت المشروع وأعطى عدة توجيهات في مجال اقتصاد المياه و اعادة استعمال المياه العادمة المعالجة و ترشيد النفقات و النجاعة الطاقية و كذا حماية البيئة