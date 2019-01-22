خسوف القمر ظاهرة فلكية طبيعية ليس لها أي تأثيرات على المناخ أو الزلازل والبراكين

جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر: بالصور والفيديو خسوف 21 يناير بالمغرب

شهد المغرب والعالم أول خسوف للقمر في عام 2019 حيث حدث فجر يوم الإثنين 21/1/2019 الموافق لمنتصف شهر جمادى الأولى لعام 1440 هجري.

ما ميز هذا الخسوف أن القمر البدر سيكون عملاقاً (Super moon) وذلك بسبب كونه في نقطة الحضيض أي في أقرب مسافة له من الأرض وعلى بعد 357000 كم تقريباً, واستمر الخسوف في شكله الكلي ساعة و دقيقتين(62 دقيقة).

الخسوف الجزئي بدأ في نفس التوقيت في كافة المدن المغربية والمنطقة العربية عند الساعة 04:33 صباحا بالتوقيت المحلي حيث بدأ القمر في الدخول إلى ظل الأرض وبدأ تدريجيا يفقد إضاءته من أعلى يساره.

وبدأ الخسوف الكلي عند الساعة 05:41 بالتوقيت المحلي, وعند الساعة 06 و 12 دقيقة صباحا بلغ الخسوف ذروته ،وانتهى الخسوف الكلي عند الساعة 06 و43 دقيقة, بينما انتهى الخسوف الجزئي عند الساعة 07 و50 دقيقة مع بداية خروج القمر من ظل الأرض .

وفي بث مباشر من مدينة ورززات مع تعليق حي للفلكي بفيزياء الفضاء غراهام جونز.

جدير بالذكر أن خسوف القمر هو ظاهرة فلكية طبيعية تتكرر كثيراً وليس لها أي تأثيرات على المناخ أو الزلازل والبراكين وما إلى ذلك