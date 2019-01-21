جمعية بورج نسوس تحتفي بالدورة الثانية للسنة الامازيغية في غياب دعم الجهات المعني

مكناس: ع.لفلاحي

السنة الامازيغية ثقافة وتراث شعار الدورة الثانية لرأس السنة الامازيغية التي احتفت به جمعية بورج نسوس بمكناس , يوم 19 يناير 2019 بفضاء المركز الثقافي محمد المنوني برنامج الاحتفال تضمن عدة فقرات غنية بالمشهد الامازيغي منها امسية فنية عرفت مشاركة مجموعة بورج نسوس ومجموعة فاطمة تحيحت تيتريت وفرقة حميد اتري من الريش الىجانب الفنان ماماضو وفكاهيين هدا الى جانب معرض الازياء الامازيغية لفاطمة باعزي وفضاء لتدوق اكلة راس السنة وتاكلا .

منصة العروض التابعة للمركز الثقفي المنوني احتضنت عروض الامسية التي امتعت الجمهور وتجاوب معها جمعت بين حركة الرقص المعبرة والكلمة الموزونة لترسم بدلك لوحة تعبيرية لما تزخر به الثقافة الامازيغية من فنون تمتد لعدة قرون ليتم ومن خلال الاحتفال براس السنة الامازيغية مناسبة لضمان استمرارية الموروث الثقافي الامازيعي وتجديد العهد بين الاجيال للحفاظ على هدا الموروث الا مادي والانساني المتميز بقيم التسامح والتضامن والانفتاح و الدي يدخل ضمن الموروث الثقافي المغربي المتنوع.

وعن اهمية هدا الحفل اكد لنا رئيس جمعية بورج نسوس للثقافة والتنمية بمكناس ان هدا الحفل يدخل في اطار دعم الثقافة الامازيغية واستحضار غنى هده الثقافة من خلال الفن واللباس والاكل ومناسبة لفتح باب الفرجة امام الجمهور وعن دعم هدا النشاط المتميز افاد رئيس الجمعية بان الجمعية لم تتلقى أي دعم من الجهات المنتخبة والرسمية باستثناء الدعم الدي توصلت به من يعض الفعاليات الاقتصادية المتعاطفين مع الجمعية .الحفل عرف ايضا تكريم الحاج ابرهيم افوعال احد المناضلين الامازيغيين ورئيس تنسيقية احرار سوس والفنانة الامازيغية فاطمة تحيحت تتريت والكوميدي السفاج