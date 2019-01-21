توج مساء يوم أمس السبت 19 ينايـــر 2019، البطل الكندي « Phil Wizzard » بلقب الدورة الخامسة من المسابقة العالمية لنهائي أفضل الأبطال الدوليين في البريك دانس « Undisputed Masters V »، التي احتضنتها مدينة مراكــش يومـي 18 و 19 ينايـــر 2019، تحت إشراف الجـامعــة الملكيــة المغربية للرياضات الوثيرية، الرشاقة البدنية، الهيب هوب والأساليب المماثلة، بشراكة مع المعهد الفرنسي بمراكش.

المنافسات النهائية التي احتضنتها فضاءات المعهد الفرنسي بمراكش شهدت حضورا جماهيريا غفيرا استمتع بالعروض الفنية والتقنية العالية التي قدمها المتنافسون خلال مختلف المسابقات، وتميز العرض الختامي للمنافسة النهائية التي جمعت بين الكندي « Phil Wizzard » والأوكراني « Kuzya »، بالحماس والفرجة خلال مواجهتهما الحارقة التي انتهت بفوز الكندي « Phil Wizzard » بلقب « Undisputed Masters V 2018″، كما عرفت هذه المنافسات العالمية مشاركة بطل المغرب في الفردي بيرك دانس 2019 يونس الموفق « CRI6 » من مدينة فاس، بعدما توج بلقب هذه البطولة التي نظمت في الفترة الصباحية ليوم السبت 19 ينايـــر 2019، والتي تنافس خلالها قرابة 300 مشارك ومشاركة قدموا من مختلف مدن المملكة كالداخلة، بوجدور، العيون، طرفاية، طاطا، أكادير، تارودانت، مراكش، الصويرة، آسفي، الجديدة، ورززات، الراشيدية، بني ملال، خريبكة، الدار البيضاء، المحمدية، بوزنيقة، تمارة، الرباط، سلا، القنيطرة، سيدي سليمان، طنجة، تطوان، سيدي قاسم، مكناس، إيفران، آزرو، فاس، تازة، جرسيف، تاوريرت، الناظور، بركان، الحسيمة، وجدة وبوعرفة.

فيما عرفت بطولة المغرب في الثنائي بريك دانس 2019 مشاركة دولية من الجزائر، تونس، فينيزويلا، الولايات المتحدة الأمريكية، اسبانيا، فرنسا وبلجيكا وانتهت بفوز فريق 33 بريكرز من مدينة أكادير المكون من بطل المغرب لسنة 2017 محمد بن عباد « Bboy Click » وبطل المغرب للبريك دانس فردي 2018 ياسر الغزاوي « Bboy Ticket ».

هذه التظاهــرة الدوليـة التي نظمت لأول مرة بالمغـرب شهدت في عرضها الختامي تكريم البطل المغربي فؤاد أمبلج « lil zoo »، الذي تُوِّجَ مؤخرا بلقب بطولة العالم للبريك دانس 2018 في المسابقة العالمية « Red Bull BC 1″، والذي خصصت له الجامعة درعا تكريميا اعترافا له بالتمثيل المشرف للنموذج المغربي خارج حدود المملكة ولإنجازه التاريخي.

كما استفاد المشاركون والمشاركات مجانا من ورشات تكوينية وندوات من تأطير خبراء دوليين في المجال التي نظمت بالموازاة مع المسابقة العالمية لنهائي أفضل الأبطال الدوليين في البريك دانس.

واختتمت فعاليات هذا العرس الرياضي الذي احتضنته مدينة مراكش يومـي 18 و 19 ينايـــر 2019، بتوزيع الميداليات والكؤوس على مختلف الفائزين.

للإشارة فـ « UNDISPUTED Masters »، هذي مسابقة عالمية تأسست سنة ٢٠١٣ وتعرف مشاركة الأبطال الفائزين في مختلف المسابقات الدولية المنظمة عبر العالم في البريك دانس، حيث تتنافس نخبة من BBOY و BGIRL في سلسلة من المسابقات لنيل لقب « Undisputed Masters ».