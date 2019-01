La Ville Ocre de Marrakech Abrite La Finale de la compétition internationale de break dance

Sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine des Sports Aérobic, Fitness, Hip Hop et disciplines assimilées, et en partenariat avec l’Institut Français de Marrakech, la ville Ocre a été au rendez-vous avec la 5ème édition de la Finale Mondiale des « Maitres incontestés » du Break danse (Undisputed Masters V) les vendredi et samedi 18-19 janvier dernier.

Cette nouvelle édition d’UNDISPUTED bien réussie à Marrakech a connu la participation des neuf danseurs sélectionnés à travers le Monde à connaitre à connaitre : Phil Wizzard, tenant du titre du Notorious IBE (Canada), Dany Dan, vainqueur du Battle Of The Year et membre du célèbre Vagabond Crew (France), Cheerito, gagnant du Outbreak Europe (Russie), Onel, qui a remporté le Taipei B-Boy City (Grèce), Lil G, vainqueur de l’événement Green Panda (Venezuela), Issei, vainqueur du Battle Pro (Japon), Greku, numéro 1 du Legits Blast Winter (Pologne), Kuzya, qui s’est qualifié aux Undisputed Best Ranking (Ukraine), et Strippes, gagnant du Unbreakable (États-Unis).

Ces Danseurs internationaux se sont affrontés en 1 VS 1, sous l’oeil acéré d’un jury professionnel reconnu à l’international avec à leur tête le champion Marocain Fouad Amablj « Lil zoo » consacré champion du Monde de break dance 2018 lors du Concours « Red Bull BC 1 » organisé à Zurich aux cotés notamment des juges suisse Freeze, l’espagnol Movie1, le français Mounir et le portugais Lagaet.

Les danseurs marocains (résidant au Maroc), ont également été de la fete et ont tenté de remporter leur place dans la compétition officielle et représenter le Royaume, en devenant la “Wild Card” lors des battles 2 vs 2 internationaux qui sont également au programme de cet évènement.

Lors de cette 5ème édition du Undisputed Masters V de Marrakech 2019, le canadien Phil Wizzard, tenant du titre du Notorious IBE (Canada) a été consacré champion du Monde,

Voici d.ailleurs les resultats officiels de ces competitions : au niveau national les resulrats se presentent comme suit ;

Winner finale championnat solo breakdance – Fes

Youness El Moufaq – Bboy Cri6

Winner finale championnat duo breakdance – Agadir

Mohamed Benabad Bboy.Click

YassirEl Ghazaoui . Bboy ticket

la grande finale mondiale quant a elle. Elle a été emportée par

Phil wizard – Canada

Contactée au sujet de ce grand évènement mondial organisé pour la première fois au Maroc ; la Présidente de la Fédération Royale Marocaine des Sports Aérobic, Fitness, Hip Hop et disciplines assimilées Mme Salma Bennani s’est déclaré très satisfaite du fait que « Undisputed Masters V » soit bien organisé au Maroc pour la simple raison qu’aujourd’hui ; le Maroc est devenu une plate forme internationale de Batlle danseur notamment des danseurs qui s’expatrient. Au bout de 22 ans de pratique correcte et officielle de cette culture qu’est le Break danse ; avait-elle ajouté ; le Maroc est devenu une plate forme internationale qui reçoit des évènements internationaux tels que le Undisputed Masters V et notre pays est digne de recevoir des danseurs internationaux surtout que depuis quelques années ; les danseurs marocains sont devenu au top niveau international et que lors des championnat du monde tel que celui de l’an 2018 à Zurich; le Maroc a décroché une médaille d’Or ( NDR : grâce à Fouad Ambelij, (Lil Zoo) et deux autres médailles d’argent aux jeux de la francophonie une année auparavant en 2017) avait-elle précisé.

Pour Mme Salma Bennani, le break danse va très trés bien au Maroc où il existait bien avant la création de la fédération pas comme l’aérobic ; mais depuis la création de cette dernière ; le break dance se pratique d’une manière officielle et avec des normes et devant un panel de juges.

Aujourd’hui ; a-t-elle avancé ; nous participons aux championnats du monde et organisons des tournois et compétitions partout à travers le Maroc où nous organisons des rencontres régionales et nationales. Nous avons des équipes nationales où toutes les catégories sont représentées et tous les danseurs sont licenciés au sein de la fédération.

Aussi ajouta-t-elle ; le break danse au Maroc aujourd’hui n’est plus une mode mais une culture à part entière qui se pratique en bonne et due forme dans ces normes et selon des règlements et conditions et on constate que de nos jours nos danseurs d’expatrient malheureusement car leur niveau est très élevé en break danse au Maroc mais ils n’y trouvent pas la possibilité de la pratique d’une façon professionnelle contrairement à d’autres pays ou les danseurs sont pris en charge en bien entrainé comme c’est le cas par exemple pour le foot Ball et d’autre sports.

Et de conclure que le break danse se porte trés bien au Maroc ou on voit de nos jours que même les jeunes filles se donnent à la pratique et quelques unes d’elles se sont même inscrites au Undisputed Masters V de Marrakech comme vous le voyez.

Parallèlement à cet événement mondial ; Mounir de France et le Suédois Freeze proposeront un workshop le Vendredi 18 Janvier 2019 qui sera suivi d’une conférence “motivation” animée par Mounir.

Au terme de cette soirée, une projection de films sélectionnés dans le cadre de l’Urban Film Festival, parrainé par Jamel Debbouze, sera proposée aux spectateurs.

UNDISPUTED est une série de championnat de BBOY & BGIRL organisé depuis 2013 et qui rassemble des danseurs de renommé internationale vainqueurs de différentes compétitions internationales organisées à travers le monde entier.

ABOU ZOUHEIR