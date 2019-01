TOURISME DE SKI ET DE MONTAGNE : QUEL PLAN DE DEVELOPPEMENT POUR NOS STATIONS DE SKI ET DE MONTAGNE AU MAROC ?

Dans le cadre des activités de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) qui est une institution publique créée par l’Etat Marocain aux cotés du Ministère du Tourisme dans le but de mettre en œuvre la stratégie de développement du produit touristique au Maroc.

Et conformément à ses valeurs d’acteur public de référence qui œuvre quotidiennement pour faire rayonner la destination Maroc aux yeux des investisseurs touristiques tout en restant fidèle à ses engagements premiers ; la SMIT a entrepris avec le ministère du Tourisme l’initiative d’élaborer un Projet d’élaboration du Plan de Développement du tourisme de ski et de montagne au niveau de la Station de Ski d’Oukaimeden dans la province d’El Haouz relevant de la Région de Marrakech/Safi.

Ce projet ambitieux que nous souhaitons plus élargi pour englober toutes les stations de Ski et de Montagne du Maroc (dont Michlifen, Habri, Borj Doumergue ey pourquoi pas aussi Bouyblane) ; a fait objet d’une présentation lors d’un Atelier organisé la semaine dernière au niveau de la Province d’El Haouz à Tahanaoute visant à définir un plan d’action pour assurer le développement approprié du tourisme de ski et de montagne à Oukaïmeden.

Lors de cet atelier, Josep Vila, consultant chez PGI Neugest -leader mondial des services professionnels pour le développement du tourisme international, hautement spécialisée dans les activités de montagne et les activités de plein air implanté a Andorre choisi par la SMIT pour la réalisation du projet d’Oukameden a fait un tour d’horizon sur les activités de sa société en matière de développement, d’exploitation et d’amélioration des destinations touristiques au niveau international avant d’exposer les deux missions qui leurs sont assignées par la SMIT et le Ministère du Tourisme pour le Projet d’élaboration du Plan de Développement du tourisme de ski et de montagne au niveau d’Oukaimeden en question.

Selon Josep Vila ; leur première mission au Maroc porte sur le diagnostic et l’analyse marketing avec notamment un diagnostique général de la station d’Oukaimeden, une analyse du marché, analyse concurrentielle et de benchmarks et enfin, la définition de la vision future de la station.

Pour leur seconde mission avait-il ajouté ; elle portera sur la définition du schéma directeur du développement du tourisme de ski et de montagne à Oukaïmeden, l’élaboration du business plan de l’opération de valorisation et du montage opérationnel et la préparation d’un programme pour la prochaine ouverture hivernale de la station.

Selon le consultant Josep Vila ; quatre principes guident leur approche méthodologique à savoir :

La Participation active de tous les intervenants

Tirer parti des connaissances et de l’expertise de PGI

Penser Globalement, Agir Localement

L’Établissement d’un consensus

Pour lui, plusieurs Clés de réussite pour une station de ski comme celle d’Oukaimeden sont indispensables. Ces dernières ont été présentées à cette occasion par l’expert Josep Vila qui a mis l’accent sur la nécessité d’une meilleure Collaboration entre les différents intervenants à tous les niveaux de l’administration (Gouvernement Central Gouvernement Régional Municipalités) et ce ; en vue de faciliter un bon accès par route aux usagers pendant la saison d’hiver, favoriser le transport public, assurer une offre d’hébergement et restauration large, variée et de qualité, Respecter et protéger l’environnement, réaliser des événements pendant toute l’année, évoluer de station de ski d’hiver à station de montagne toute l’année, augmenter l’offre de produits d’hiver mis à part le ski, créer des produits non sportifs, améliorer l’offre de produits pour les enfants, créer une marque unique pour Oukaïmeden face aux clients et enfin, introduire les expériences comme produit touristique.

Par la même occasion, une visite de terrain a été effectuée par l’équipe des experts à la station de Ski d’Oukaimeden avant de se rendre dans la région du Moyen Atlas et particulièrement dans la ville d’Ifrane ou ils ont visité les stations de Ski respectives de Michlifen, Habri et celle du Borj Doumergue (Petit Hébri).

Lors de cette dernière visite à Ifrane, nous avons abordé Mr Josep Vila ; Onsite Manager chef de projet et consultant chez PGI Neugest pour la réalisation du projet d’Oukameden qui a bien voulu nous accorder cette interview :

Question : Pourquoi cette mission dans les stations de ski du Maroc et c.est dans quel cadre ?

Réponse : On est sollicité ici au Maroc pour participer à la réalisation d’un projet pour la SMIT et le Ministère Marocain du Tourisme et qui vise la réalisation d’un plan de développement pour la station de ski d’Oukaimeden et dans ce cadre de mission, nous avons visité cette dernière mais aussi nous avons voulu avoir une connaissance plus detaillée et profonde que possible sur le secteur du ski au Maroc et c’est pourquoi on a visité aussi la station de Ski de Michlifen et Habri à Ifrane pour les voir et connaitre la réalité du ski au niveau national au Maroc

Question : Pour une première mission dans ce cadre ; que pouvez vous nous dire sur les sites visités et particulièrement le site de la station de Ski et de Montagne du Michlifen à Ifrane ?

Réponse : Lors de notre visite organisée à la station de Michlifen on a été très surpris par le niveau très positif car on ne s’attendait pas à trouver une ville aussi belle que Ifrane et une station toute petite mais très bien aménagée et très belle aussi et c’est bien dommage qu’il y’a ce double problème liés à l’absence de la neige d’une part et au problème de gestion de la station qui empêche le bon fonctionnement de la station.

On trouve que cette station a un grand potentiel en hiver mais aussi pour l’été et les autres saisons d’automne et du Printemps car il y’a pas mal d’activités de sport de nature et montagne qui pourraient se faire dans cet encourage de la station qui est très magnifique et c’est dommage que ce grand potentiel n’est pas exploité au maximum à bon augure.

A noter que PGI Neugest une compagnie international spécialiste des stations de montagne (notamment stations de ski) qui gère une station de ski à Andorre depuis 60 ans qu’est la station grandvalira la plus grande station des Pyrénées avec environ une Superficie skiable de 1.926 Ha et des Pistes balisées d’une longueur globale de 193 km à Andorre

C’est une filière de grandvalira qui s’occupe de services de consultation et opération d’exploitation de station de ski au niveau international notamment en Ouzbekistan et en Turky a la station Palandöken qui se trouve dans le sud d’Erzurum

Elle travaille aussi pour des projets de consultation aussi bien pour le secteur du ski que pour le secteur du tourisme de montagne

ABOU ZOUHEIR