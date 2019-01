La Ville Ocre de Marrakech Abrite La Finale de la compétition internationale de break dance

Vendredi 18 Janvier 2019 prochain, Marrakech sera au rendez-vous avec la cérémonie d’ouverture officielle de la 5ème édition de la Finale Mondiale des « Maitres incontestés » (Undisputed Masters V) dévoués au breakdance et à la culture hip-hop.

Organisé sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine des Sports Aérobic, Fitness, Hip Hop et disciplines assimilées, et en partenariat avec l’Institut Français de Marrakech, cette nouvelle édition d’UNDISPUTED connaitra la participation de neuf danseurs sélectionnés à travers le Monde à connaitre : Phil Wizzard, tenant du titre du Notorious IBE (Canada), Dany Dan, vainqueur du Battle Of The Year et membre du célèbre Vagabond Crew (France), Cheerito, gagnant du Outbreak Europe (Russie), Onel, qui a remporté le Taipei B-Boy City (Grèce), Lil G, vainqueur de l’événement Green Panda (Venezuela), Issei, vainqueur du Battle Pro (Japon), Greku, numéro 1 du Legits Blast Winter (Pologne), Kuzya, qui s’est qualifié aux Undisputed Best Ranking (Ukraine), et Strippes, gagnant du Unbreakable (États-Unis).

Ces Danseurs s’affronteront en 1 VS 1, le 19 Janvier, sous l’oeil acéré d’un jury professionnel reconnu à l’international avec à leur tête le champion Marocain Fouad Amablj « Lil zoo » consacré champion du Monde de break dance 2018 lors du Concours « Red Bull BC 1 » aux cotés du suisse Freeze, l’espagnol Movie1, le français Mounir et le portugais Lagaet. Quant aux danseurs marocains (résidant au Maroc), ils vont également tenter de remporter leur place dans la compétition officielle et représenter le Royaume, en devenant la “Wild Card” lors des battles 2 vs 2 internationaux qui sont également au programme de cet évènement.

Parallèlement à cet événement mondial ; Mounir de France et le Suédois Freeze proposeront un workshop le Vendredi 18 Janvier 2019 qui sera suivi d’une conférence “motivation” animée par Mounir.

Au terme de cette soirée, une projection de films sélectionnés dans le cadre de l’Urban Film Festival, parrainé par Jamel Debbouze, sera proposée aux spectateurs.

UNDISPUTED est une série de championnat de BBOY & BGIRL organisé depuis 2013 et qui rassemble des danseurs de renommé internationale vainqueurs de différentes compétitions internationales organisées à travers le monde entier.

