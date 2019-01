ART PLASTIQUE : L’ARTISTE PEINTRE ABDELLAH OUABBI EXPOSE A LA GALERIE « NADIRA »

La Galerie d’art « Nadira » relevant du ministère de la jeunesse et sport à Rabat a été au rendez-vous en ce début du nouvel an 2019 avec le vernissage de l’exposition artistique du professeur Abdellah Ouabbi ; l’artiste peintre natif d’Ifrane en 1964 et enseignant de l’éducation plastique à Azrou.

0rganisée de 03 au 15 janvier 2019 sous le thème : « REGARDS ET ESPACES », cette belle exposition Art abstrait a été marquée par l’accrochage une quarantaine d’œuvres d’art réalisés par l’artiste Abdellah et ou le bleu l’emporte sur le Rouge et l’orange et architecture marocaine des « Porte Entree Arc Marocain » prédomine.

A noter que l’artiste peintre Abdellah Ouabbi compte plus d’une exposition dans son long parcours artistique aussi bien au niveau national qu’à l’international qui comporte une vingtaine d’expositions individuelles et 20 expositions collectives en plus de sa participation à plus d’une formation en atelier d’art notamment au Maroc, en France et en Hollande.

ABOU ZOUHEIR