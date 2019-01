Nezha El Ouafi et Karim Kassi Lahlou Inaugurent officiellement le Centre d’Enfouissement et de Valorisation des déchets de Marrakech

Vendredi 04 Janvier 2019 dernier ; la ville Ocre de Marrakech a été au rendez-vous avec la cérémonie d’inauguration officielle de son Centre d’Enfouissement et de Valorisation des déchets ménagers et assimilés présidée par la Secrétaire d’Etat chargée du Développement Durable ; Mme Nezha El Ouafi qui était accompagnée du Wali de la Région de Marrakech-Safi ; Mr Karim Kassi Lahlou, du Maire de la ville de Marrakech, des représentants respectifs des Services Extérieurs, des chambres professionnelles, de l’Université Cadi Ayyad, de la Société Civile et de certaines Collectivités Territoriales.

A cette occasion ; la délégation officielle a effectué une visite du centre ou elle s’est enquis des différentes étapes de son fonctionnement et donné le coup d’envoi du dispositif de tri au niveau du centre, qui a été réalisé dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de mise à niveau environnementale et l’opérationnalisation de la Stratégie Nationale de Développement Durable visant entre autres, l’accélération de la transition vers une économie verte et inclusive.

A rappeler que le Centre d’Enfouissement et de Valorisation (CEV) de Marrakech a été réalisé, conformément aux normes environnementales, avec l’appui financier du Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable (SEDD) avec une enveloppe budgétaire de l’ordre de 131 millions de dirhams, dont 60 millions de dirhams pour l’achèvement de la première phase du CEV, et 30 millions de dirhams pour l’unité de tri.

Situé au niveau de la région d’El Mnabha à 35 kilomètres au nord de Marrakech, le Centre d’Enfouissement et de Valorisation de la ville de Marrakech s’étale sur une superficie d’environ 182 hectares et va recevoir quotidiennement 900 tonnes de déchets pendant plus de 20 ans d’exploitation et environ 70 tonnes de déchets ménagers des collectivités territoriales limitrophes et ce dans le cadre de la Convention sur l’exploitation conjointe du CEV en plus des déchets d’institutions privées.

Ce Centre assure-t-on, permettra d’atteindre un pourcentage de valorisation d’environ 39% des déchets incluant le recyclage et la réutilisation (fer, verre, plastique, papier, etc.), la production d’engrais organiques et de combustibles de substitution.

A l’occasion de cette manifestation, Mme la Secrétaire d’Etat, a souligné que cet événement, constitue une opportunité pour mettre en exergue les principaux acquis et réalisations du Maroc sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, dans l’objectif d’asseoir les bases d’une politique nationale de développement durable qui s’aligne avec les expériences internationales et qui prend en considération les engagements du Pays notamment dans la lutte contre les changements climatiques, la préservation de la biodiversité et la transition vers une économie verte et inclusive.

Il est à rappeler aussi que la région de Marrakech-Safi s’est engagée dans le processus de déclinaison territoriale de la Stratégie Nationale sur le Développement Durable à travers la signature le 30 mai 2018 d’une Convention de Partenariat avec le SEDD et incluant également la Wilaya de Marrakech.

A noter enfin que le Programme National de gestion des Déchets Ménagers et assimilés (PNDM) est un programme prioritaire pour assurer le développement durable, qui vise à combler le retard en matière de gestion de déchets ménagers. A long terme, ce programme national a pour objectif de généraliser la collecte et le traitement des déchets à l’échelle nationale, réduire les problèmes environnementaux générés par les décharges sauvages et œuvrer pour l’enfouissement et la valorisation des déchets de manière contrôlée et professionnelle tout en encourageant le recyclage de ces déchets.

Au terme de cette évènement, Madame Nezha EL OUAFI a lancé un appel à tous les acteurs concernés et partenaires afin de se mobiliser pour faire de ce projet un modèle à répliquer au niveau national.

ABOU ZOUHEIR